英聖公會袒護性侵兒童神職人員 大主教︰可恥丟臉 要盡快糾正

一份獨立調查報告指控，英國聖公會過去數十年來在處理兒童性侵問題上，都將保存教會的聲譽放在首位，未有保護受害人。坎特伯雷大主教韋爾比（Justin Welby）回應報告稱，對調查結果感到「可恥和丟臉」。

兒童性虐待獨立調查（Independent Inquiry into Child Sexual Abuse，IICSA）周二發表報告，發現由1940年至2018年，共有390名神職人員或其他教會領袖因干犯兒童性犯罪而被定罪，更發現有兒童性犯罪史人士仍被任命為神職人員。

報告還指出教會為了保存名聲，一些教會領袖刻意無視或淡化針對神職人員的指控，甚至讓犯罪者「感到比受害人得到更多的支持」，讓這些人可以「隱藏起來」。

調查主席傑伊（Alexis Jay）說：「過去數十年，英國聖公會一直未能保護兒童和年輕人免受性侵，反而衍生了一種文化，就是犯罪者可以躲藏起來，受害者就無法清除阻礙將之公開。」

英國聖公會坎特伯雷大主教韋爾比周三就報告作回應，他接受英國廣播公司訪問時表示：「這是可恥和丟臉，它（報告）準確揭露掩飾和隱藏的文化，令人深感羞愧。」

韋爾比更指報告的結果「並不令人意外」，他認為整個系統已經崩潰，希望盡快撥亂反正，如報告建議設立更獨立的監督，將重心放在「受害者和倖存者身上」，「我們需要一個盡快到位的補救方法，我們已開始試行一個計劃，目前沒有困難，我們必須盡一切努力，令它立即實行，而這份報告就是一個警號。」

英國廣播公司/英國《衞報》/路透社

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