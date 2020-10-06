中國製造｜澳洲列車訂單捲醜聞 供應車廂公司屬央企 涉剝削維吾爾勞工

澳洲維多利亞省委託中國一間公司生產列車車廂，被傳媒揭發該公司屬中國央企，之前已經延誤數年交貨又超支，最近更被指涉勞役新疆維吾爾人，遭美國政府列入黑名單，令維省政府也捲入風波。

澳媒報道，近年承包維多利亞省首府墨爾本地鐵車廂的中國央企中國中車（CRRC）子公司「長春軌道客車」，早於2006年接到新南威爾斯省價值36億澳元（200億港元）的訂單，但延遲數年才交貨，而且超支5.5億澳元（30億港元）。它的供應商今創集團（KTK Group）自從2019年起僱用新疆維吾爾人勞工，涉及剝削。

華府最近宣佈把CRRC列入受中國軍方控制的黑名單，指該公司與北京的聯繫威脅到美國國家安全，同時勞役維吾爾人而從中得益，令維省政府也受質疑。有澳洲學者批評，委託中國央企生產澳洲列車，讓澳洲進一步淪為中國經濟脅迫的目標。

維省省長安德魯斯（Daniel Andrews）辯護指，雖然他「不認同每一個國家的所有行為」，但政府接納北京當局的保證，指供應商CRRC並不涉及剝削維族勞工，又指新南威爾斯省政府已與CRRC合作多年，證明這間企業對澳洲有善意。

報道又指，新南威爾斯政府2016年再與澳洲上市交通工程公司「唐納集團」（Downer Group）簽訂17億澳元（94億港元）的訂單合約，為悉尼製造24個雙層列車車廂。唐納集團網站資料顯示，該公司所承接的悉尼鐵道生產業務，是和合作夥伴中車長春軌道客車聯手完成。

新南威爾斯省交通部門一名發言人表示，悉尼有多列列車都是「中國製造」，唐納集團則是承包了長達25年的維修合約，省政府強調合作是正當而且確保達到最高標準。

澳洲《悉尼先驅晨報》/中央社

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！