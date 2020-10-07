前線巴成難民｜加拿大開始接受香港民主派難民身份 首對抗爭夫婦獲批「公約難民」資格

國際社會深切關注「港版國安法」侵蝕香港人權，加拿大《環球郵報》（The Globe and Mail）報道指，加拿大加入英國之列，接納香港抗爭者及民主人士以難民身份申請加拿大的庇護，已有首對抗爭夫婦獲批「公約難民」資格。

報道指，加拿大移民和難民局（Immigration and Refugee Board of Canada）在今年9月1日以書信形式，通知一對30多歲的港人夫婦接納他們的庇護申請，並將定義他們為公約難民（Convention refugees）。據悉，二人都是去年反修例運動的活躍份子，該名33歲男子更是前線抗爭者兼本地政黨人士，還「營運一間倉庫為抗爭者製作和提供防具」。

據指，這對夫婦去年12月抵達加拿大，事隔逾9個月終獲批，成為首宗香港抗爭人士成功向加拿大申請庇護的案例。報道還指，在今年稍早時間共有近50名香港人已在加拿大向當局申請庇護，當中有不少是抗爭的活躍份子。

加拿大《環球郵報》

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