諾貝爾獎｜兩女科學家獲化學獎 開發基因編輯方法

今年諾貝爾化學獎揭曉，瑞典皇家科學院宣佈，由兩位女科學家查彭拿（Emmanuelle Charpentier）及杜娜（Jennifer A. Doudna）奪得，兩人研發出基因編輯（genome editing）的方法，將合共獲得1,000萬瑞典克朗（約869萬港元）獎金。

諾貝爾評審團指出，來自法國的查彭拿及來自美國的杜娜發現了「基因技術其中一種最出色的工具︰CRISPR/Cas9基因剪刀」，「研究人員採用這種技術可以改變動物、植物及極度精密微生物的DNA，這種技術對生命科學起了革命性影響，為新癌症療法作出貢獻，更令治療遺傳病有可能夢想成真。」

兩人是繼2018年美國女科學家阿諾德（Frances Arnold）後，諾貝爾史上第六及第七位獲得化學獎的女性，現時身在柏林的查彭拿獲悉得獎後，坦言「非常激動」。

諾貝爾醫學獎、物理學獎得主早前已公佈，周四及周五將頒發文學獎、和平獎，下周一公佈經濟學獎。

諾貝爾官網

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