高加索動盪｜亞美尼亞總統︰土耳其延續種族清洗 伊朗警告或變地區戰爭

高加索地區衝突持續，亞美尼亞總理帕辛揚（Nikol Pashinyan）指摘土耳其和阿塞拜疆在納戈爾諾-卡拉巴赫地區（Nagorno-Karabakh，簡稱納卡地區）發動「恐怖襲擊」，延續對亞美尼亞的種族清洗。伊朗總統魯哈尼（Hassan Rouhani）警告，如衝突持續，可能演變成地區戰爭。

帕辛揚表示︰「我們正面對阿塞拜疆聯同土耳其的跨國恐襲，對我而言，（攻擊）毋疑是延續對亞美尼亞種族清洗，以及重建土耳其帝國的政策。」1915年至1923年，土耳其前身鄂圖曼帝國殺害了150萬亞美尼亞人，聯合國將事件定性為種族清洗，土耳其一直否認此說法，只承認居於鄂圖曼帝國的許多亞美尼亞人在一戰期間，與鄂圖曼軍隊發生的衝突中喪生，但強調行動並非有計劃，所以不是種族清洗。

伊朗總統魯哈尼周三透過電視表示，「必須關注，以防亞美尼亞及阿塞拜疆的戰爭演變成地區戰爭，和平是我們的基石，我們希望以和平的方法重新修復地區穩定。」

納戈爾諾-卡拉巴赫位於高加索山脈，面積約4,400平方公里，90年代蘇聯解體後，獨立的亞美尼亞與阿塞拜疆分別宣稱擁有這個地區的主權，亞美尼亞分離主義分子掌控的納卡地區位於阿塞拜疆境內，未與亞美尼亞相連。兩國長期為主張脫離阿塞拜疆的納戈爾諾卡拉巴克地區發生領土紛爭，而上月衝突再有擴大跡象，兩國軍隊互相用火炮攻擊，至今已造成逾一百人死亡。

法國總統馬克龍較早前曾分別與雙方元首通電話，提議兩國在歐洲安全合作機制下召開停火談判；俄羅斯總統普京亦曾與帕辛揚通電話，敦促兩國盡快停火。亞美尼亞外交部早前就指，願意透過和平方式解決與阿塞拜疆的衝突，但認為要以1994年至1995年的地區管理協議為基礎。

路透社／《蘋果》資料室

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