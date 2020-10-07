淨網行動｜WeChat改造海外華人 發動中國人參與美國政治

（北美通訊）美國政府提出封殺微信（WeChat）備受爭議，《紐約時報》指，近年在WeChat平台上，不斷傳播鼓勵華人參與美國政治運動的言論，有美國官員擔心，中國會WeChat乘機干涉美國選舉。

報道指，WeChat為在美華人提供了便利的通訊方式，甚至協助提早防疫，但亦經常傳播假資訊，封鎖被中共視為敏感資訊，甚至成為中共在美國作政治宣傳的工具。

徐倩儀（音譯，Sin Yee Tsui）在1982年由中國移民美國，任職裁縫，退休後在紐約巿定居，習慣每日用WeChat與親友問好，「WeChat令我的美國生活變得更快樂，現在，當我傷心或煩惱時，我不用再放在心裏。」

不過，過份依賴WeChat並非沒有壞處。今年8月，WeChat誤傳紐約市大班餅店（Taipan Bakery）結業，導致大批華人在烈日當空下，於多間分店外大排長龍兌換餅卡。徐倩儀深信不疑，她的37歲兒子Justin花了不少功夫，才成功向母親闢謠。

對於美國總統特朗普提出封殺WeChat，Justin坦言心情矛盾，而非一面倒贊成或反對，「即使我們的父母相信WeChat上那些垃圾資訊（garbage），他們還得靠WeChat與可能一生不再碰面的親友連繫。」

目前美國約有500萬華人定居，是美國人口增長最快的少數族群之一，WeChat在美國則擁有1,900萬名經常用戶。報道指，WeChat正在「低調並深切改造在美華人的生活習慣」，例如紐約巿華人早於今年1月，透過WeChat接觸大量中國武漢肺炎疫情訊息，提早避疫，結果成為全巿感染率最低的族裔。

同時，WeChat平台上所充滿的謠言，也對在美華人造成負面影響；在疫情期間，WeChat便不時誤傳個別商店、員工確診感染，打擊個別商戶。

今年50歲、1983年由台灣移民美國的David Wang，習慣使用WeChat群組與其他信聚討論聖經；在疫情期間，他在群組內收到假影片，指美國人對疫情絕望，開始集體自殺，「我們告訴她（信聚），不要相信那些東西。」David指，即使人在美國，也要面對WeChat審查，有朋友把一篇關於在囚中國地下教會牧師王怡的文章傳給他，連結即遭到WeChat封鎖。

此外，WeChat近年不斷傳出言論，把在美華人塑造成「歧視和欺凌的受害者」（bullying and discrimination），鼓勵華人參與美國政治，有美國官員擔心，中國會借機影響大選。

在2016年，紐約巿華裔警員梁彼得（音譯，Peter Liang）因誤殺非裔青年格利（Akai Gurley），被判罪成，美國各地華人透過WeChat發起過千人上街示威。美國華人近年致力尋求推翻哈佛大學等名校的平權措施，WeChat也擔當重要角色。

其中，紐約巿政府在2018年提出廢除特殊高中（Specialized HIgh School）入學考試，54歲的華人Phil Wong便使用WeChat，號召過千名家長上街抗議，最終入學試得以保留。雖然使用WeChat動員，但今年5月明尼阿波利斯市（Minneapolis）發生警員跪頸殺死非裔事件，WeChat湧現「美國民主之邪惡」（American democracy was evil）的言論，Phil對有關說法不感認同，並感到憤怒。

在美國留學的中國學生，普遍不贊成封殺WeChat。17歲的Amelia Wang來自上海，目前在康州一間寄宿學校留學，她承認，WeChat上充滿偏見留言，但「比西方新聞媒體提供更全面的資訊」（providing a fuller picture than Western news outlets），她質疑西方媒體經常把中國描述為巨大威脅，並不公道。

來自北京的房天語（Tianyu Fang）是史丹福大學學生，他表示，在WeChat上閱讀中國新聞資訊很重要，「假如美國不容人們閱讀家鄉的新聞資訊，那就是殘酷兼傲慢。」

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