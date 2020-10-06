特朗普確診｜共和黨多人染疫想盡辦法通過大法官提名 參議員︰穿太空衣也要表決

美國總統特朗普感染武漢肺炎、白宮以及國會內都有不少人染疫甚至爆發群體感染，但參議院司法委員會周一宣佈，會如期在下周一起展開審議巴雷特出任最高法院大法官的提名聽證會，最多持續4天，此舉表明掌控參院的共和黨想盡辦法都要趕在11月大選前通過大法官任命。

參議院多數黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）周一在參議院展開新會期時發言稱，聽證會將會以混合形容舉行，議員可親身在場或透過視像遙距提問，「我們正着手進行全面、徹底和及時的確認程序，這是巴雷特法官和法院應得」。他同時表示參院將休會兩周。

自疫情爆發以來，參院一共舉行21場混合形式聽證會。美國有線新聞網絡指，此類聽證會通常舉行一整天，一直有大批人員出入房間，協助搜索提名人過往文件和案件判決，而且房內擠擁，現在有關方面要負責管理出席人數，以及決定是否讓所有人事先接受檢測。

不過，共和黨最大的憂慮是，上月26日到白宮玫瑰園出席最高法院大法官提名儀式後確診的共和黨參議員邁克李（Mike Lee）和提利斯（Thom Tillis），兩人的健康狀況是否足以復工。司法委員會內有12名共和黨人及10名民主黨人，共和黨籍的主席格雷厄姆（Lindsey Graham）至少需要兩人其中一位回來，才能保住開會的法定人數門檻，否則民主黨可能會杯葛聽證會，影響提名過程，令巴雷特無法在大選前獲參院全院確認提名。

為了確保共和黨有足夠人數，霍士新聞周一引述一名委員會幕僚指，員工正與國會大廈建築總監、國會駐診醫生辦公室（OAP）、參議院警衞官、國會大廈警察和法案委員會（Rules Committee）合作，確保按照公共衞生建議安全地進行提名聽證。委員會員工正保證屆時會有個人防護設備及衞生站，也將會嚴格限制進入聽證室的人員。有關人員亦指，委員會會在一間較大的聽證會房間開會，以遵守美國疾控中心（CDC）及OAP的社交距離建議。

目前共和黨以53席對47席優勢控制參議院，在沒有民主黨投贊成票的情況下，共和黨可承受三人倒戈，當任命表決陷入僵局時，副總統彭斯可以出手投關鍵票確認提名。麥康奈爾如果要順利通過巴雷特提名，便無法再承受有更多共和黨人染疫或接受隔離而無法投票。共和黨參議員柯林斯（Susan Collins）和穆爾科斯基（Lisa Murkowski）已表明反對提名，認為新大法官人選應由11月3日當選總統決定；而邁克李和提利斯目前仍在休養，邁克李的發言人指他出現過敏般的症狀，提利斯的發言人則說他一度失去味覺和嗅覺，目前已經恢復，同時沒有出現病徵。

有部份共和黨人已表明不惜縮短隔離期也要回到華盛頓投票，無出席大法官提名活動的共和黨參議員約翰遜（Ron Johnson）周六確診，是第三名染疫的參議員。他表示，司法委員會聽證會可以「電子」投票，但參院的確認提名表決卻一定要親身投票，他周一強調：「我們沒有理由不確認巴雷特，如果我們要親身投票，我已告訴領導人我會穿上太空衣進去。」

美國有線新聞網絡／路透社／霍士新聞

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