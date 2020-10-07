武漢肺炎｜紐約耆老為口罩爭執後跌死 施襲男不認罪

（北美通訊）美國紐約一名80歲長者，上月光顧一間餐廳時，要求另一名65歲男客人戴口罩，雙方發生爭執。這名長者被對方推倒在地上，撞傷頭部，五日後死亡。施襲男子被控過失致死罪（criminally negligent homicide），其代表律師強調事件是意外，當事人不會認罪。

事發於紐約州西聖力嘉（West Seneca）的Pamp’s Red Zone酒吧海鮮餐廳。上月26日晚上7時45分，80歲食客薩皮恩扎（Rocco Sapienza）因不滿店內另一名65歲男客人萊溫斯基（Donald Lewinski）不戴口罩，而且不禮貌對待餐廳員工及其他女士，上前對質，雙方推撞，最終他被萊溫斯基推倒在地上。

薩皮恩扎倒地時撞到頭部，之後昏迷，萊溫斯基沒有理會，匆匆結賬便離開。薩皮恩扎一直未有醒來，入院五日後死亡，解剖確認他腦部受重創致死。萊溫斯基事後主動向警方自首，被控過失致死罪，其代表律師表示，當事人不會認罪，強調事件是悲劇，也是意外。

薩皮恩扎的妻子安妮塔（Anita Sapienza）傷心過度拒絕受訪，兒子葛西亞魯（Robert Graziano）表示，薩皮恩扎是他的繼父，曾任海軍，身體一直很健康，事發當晚獨自一人光顧涉事餐廳。他讚揚薩皮恩扎生前是一名好好先生，為人健談，擅長社交，「連妻子的前夫也喜歡他」，他們一家人都希望萊溫斯基被控罪成。

武漢肺炎疫情在美國爆發後，各地有人因戴口罩而發生爭執，輕則口角，重則動武。西聖力嘉警方表示，在薩皮恩扎昏迷前四日，鎮上一間健身室一名職員，因要求一名顧客戴上口罩，亦被打傷。

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