武漢肺炎｜生育率與香港相若 新加坡研派錢鼓勵夫婦疫情間生育

新加坡政府有意透過派錢鼓勵夫婦在疫情期間照樣生育，當局指出，觀察到有不少父母因武漢肺炎肆虐，擔心因而出現財政壓力甚至失業，因此推出獎金來維持生育率。

新加坡副總理王瑞杰表示，這項新的激勵措施將令有財政或失業壓力的人安心生育，他說：「我們收到一些反映，認為武漢肺炎令一些積極的父母推遲了他們的生育計劃。這是完全可以理解，尤其是當他們的收入面臨不穩定的時候。」然而，當局未有公佈這項計劃的細節，包括實際可收領取的金額。

雖然新加坡在應對疫情上表現理想，27人因感染武漢肺炎而死亡，但經濟仍然受到嚴重打擊，有經濟學家指，新加坡第二季度的國民生產總值（GDP）可能較去年同期大跌12.6％，是「有史以來最大跌幅」。

與此同時，新加坡是全球其中一個生育率最低的國家，當地統計機構的數據顯示，目前平均每名婦女只得1.14個嬰兒，據世界銀行的資料，新加坡和香港的生育率相若，只有南韓和波多黎各更低。

一個國家要自然維持人口水平，平均每名婦人要生育2.1個嬰兒，而新加坡自1980年代就開始面對生育率低的問題，推出過不少財政和稅務優惠等都未能解決問題，當地政府在2011年一份報告也承認，正面臨低生育率和人口老化的挑戰。

美國有線新聞網絡

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！