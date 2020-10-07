吉爾吉斯大選涉舞弊　民眾佔領總統府

中亞國家吉爾吉斯國會大選後，民眾不滿選舉造假，上街抗議，其間救出被囚禁的前總統阿坦巴耶夫，反對派更接管了內政部等多個政府部門，計劃籌組臨時政府。雖然總統詹貝科夫聲稱仍然控制大局，但昨日全國選舉委員會屈服，宣佈廢除大選結果。騷亂造成至少一死、590人受傷。

騷亂造成一死590傷

觸發這場政治危機的是周日舉行的國會選舉，親詹貝科夫的建制派被指舞弊買票，首都比什凱克的阿拉圖廣場前日有5,000人集會抗議政府腐敗，要求詹貝科夫下台和重新舉行大選。當局被指故意切斷互聯網和手機訊號，嘗試阻止民眾上街，軍警甚至出動水炮和催淚彈鎮壓，但都不成功，示威者衝入被稱為「白宮」的總統府及國會大樓縱火破壞。

12個在野黨組成反對派聯盟，並迅速控制比什凱克多個重要政府機關， 內政部更正式易幟，原部長尤努沙利耶夫不知所終，內政部發言人表示前副部長阿薩諾夫已經接掌該部門，警方將以確保民眾安全、防止街頭搶掠為主要任務，會盡量避免跟示威者衝突。

示威者釋放前總統總理

示威者攻佔國家安全委員會總部後，釋放多名被詹貝科夫囚禁的前政府高官，除了前總統阿坦巴耶夫，還有前總理伊薩科夫、前總參謀長尼亞佐夫和前國會議員賈帕羅夫獲釋。反對派正籌組臨時政府，除了內政部長外，又自行任命國安部署理部長、署理檢察總長及首都軍區司令，支持者已推舉賈帕羅夫出任臨時總理。

總統詹貝科夫發表聲明，指摘有人企圖奪權，但強調一切受控，他將與在野黨對話化解緊張局勢，暗示願意重新大選。不過，反政府示威已蔓延到其他城市，群情激憤下，多個州長辭職，唯獨南部城市奧什有撐政府集會，詹貝科夫的弟弟阿塞拜克在當地呼籲，吉爾吉斯需要秩序和法治。國會議長據報亦已辭職。

人口只有650萬的吉爾吉斯與中國和俄羅斯為鄰，俄軍在當地有駐軍，俄羅斯大使館昨日發表聲明，促請各方以「合法手段」解決危機。中國近年在當地的影響力與日俱增，中吉兩國去年商討興建輸氣管，把土庫曼的天然氣經吉爾吉斯輸入中國，但北京要求派兵把守沿線，引起吉國譁然。

法新社/ 美聯社/ 路透社