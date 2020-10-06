結他之神｜搖滾樂隊Van Halen結他手Eddie Van Halen 不敵癌魔終年65歲

美國老牌搖滾樂隊Van Halen結他手Eddie Van Halen周二不敵癌魔，終年65歲。

Eddie兒子兼Van Halen低音結他手Wolfgang，周二在Twitter宣佈父親離世消息，說父親長期與癌魔艱苦搏鬥，「能在台上台下與他共享每分每刻，是個恩賜」。

被譽為「結他之神」的Eddie生於荷蘭，上世紀60年代隨父母移居美國加州，兒時與兄長Alex受古典學訓練，Eddie後來開始接觸結他。兄弟倆1970年代初在洛杉磯組成重金屬搖滾樂隊，以家族姓氏Van Halen命名。

Van Halen於1978年推出了第一張專輯《Van Halen》，打入Billboard大碟榜第19位，成為搖滾樂界其中一張最出色的首發專輯。1984年發行的專輯《1984》被認為是樂隊顛峯之作。

Van Halen在美國史上唱片銷量排行榜高踞頭20位，2007年晉身樂與怒名人堂。Eddie在美國搖滾樂雜誌《滾石》（Rolling Stone）100大結他手中排名第8位。

路透社／美聯社

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