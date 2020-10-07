【美國大選】美國總統特朗普患武漢肺炎住院四天後，前日傍晚出院，以戲劇性方式回歸白宮，意圖展現他已擊敗病魔、準備好重投競選活動。但他一抵達白宮就除下口罩、慫恿民眾「不用怕武漢肺炎」的言行，立即招來批評。雖然他急於出動造勢，但未來至少一周仍要在白宮隔離。

推文預告出院後，特朗普精心計劃的獨腳好戲，前日傍晚啟幕。戴着口罩的他，在支持者歡呼喝采中，獨自步出馬里蘭州沃爾特里德國家軍事醫療中心的金色大門， 做出豎拇指和握拳手勢，之後緩緩步向並登上座駕。有記者高聲問他白宮有多少人染疫、他是否超級傳播者，他都未有理會。

執意出院 未脫離險境

特朗普之後轉乘「海軍陸戰隊一號」總統直升機抵達白宮，再次獨自落機，一面揮手、表示「感覺良好」，一面徐徐走上氣派的白宮南門廊，即摘下口罩，隨手放進口袋。接着他好整以暇站着，靜候直升機再起飛，就做出敬禮手勢，長達23秒之久，然後才轉頭進入室內。

他隨後在Twitter發佈「強勢回歸」白宮、富電影感的影片，又拍攝發言短片，告訴民眾他感覺好了很多，「我可能已有免疫」，並用過來人口脗着民眾「不要讓（武肺）支配生活，毋須害怕它……外出吧」。

不少醫生對特朗普此舉感震驚。范德比爾特大學醫療中心傳染病學教授沙夫納承認被「嚇呆」：「這病每日取去上千人性命、摧毀了經濟……對這病毒該要警惕才是。」有輿論指特朗普有專家團隊照顧、服用實驗性藥物，如此級數的治療非普通人可得。

擬如期出席第二場辯論

特朗普自然不提享有的優勢，而是聚焦擊敗病毒「變得更強」，而且順道攻擊民主黨，推文說「總統康復再造勢，是無敵的英雄，成功抵擋民主黨的骯髒伎倆和中國病毒」。

特朗普病倒後一度「停火」的民主黨總統候選人拜登，迅速還火，在Twitter並排貼出他與特朗普一個戴罩一個沒罩的對比照，推文說：「口罩很重要，可以救命。」有網民則指出特朗普站在白宮南門廊時深深呼吸，「#喘氣」標籤在Twitter成一時趨勢。

事實上，正如白宮醫生康利所說，特朗普雖「符合出院標準」，但「未脫離險境」。顧問都勸總統繼續留院，因一旦回到白宮後病情惡化「會很糟糕」，但特朗普執意出院。他甚至未完成瑞德西韋療程，第五劑亦即最後一劑要回到白宮翌日才用。據指他亦持續服用類固醇藥物地塞米松（Dexamethasone）。

醫生團隊指特朗普要在白宮隔離，接受至少七至十日密切觀察。這期間他不能回到西翼辦公，只能留在私邸，地面樓層地圖室和外交接待室已闢為臨時辦公室；地圖室隔壁就是醫療室。特朗普計劃下周四如期出席第二場總統候選人辯論；拜登已表示，要專家證實特朗普「無毒」，始會奉陪。

美聯社/路透社