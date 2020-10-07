武漢肺炎●全球疫情｜FDA不理白宮反對發佈新疫苗指引 蓋茨：倘疫苗有效富裕國家明年底前可復常

根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球感染武漢肺炎的人數已經超過3,567萬，全球死亡人數超過104萬。疫情最嚴重的美國，累計確診個案逼近750萬宗，死亡人數突破21萬人。印度確診人數逼近668萬，位居全球第二，死亡人數突破10.3萬，是目前疫情最嚴重的亞洲國家。巴西確診人數逼近497萬，死亡人數約14.7萬。俄羅斯確診人超過123萬，是第四個確診突破100萬宗的國家。

FDA發安全指引 大選前疫苗面世無望

美國食物及藥物管理局（FDA）周二在網站公佈有關武肺疫苗的最新安全指引，要求疫苗製造商跟進參與測試者至少兩個月，確保無嚴重副作用，方可申請緊急使用授權。換言之，武肺疫苗將無法趕及在11月3日大選前面世。

特朗普屢說疫苗可於11月3日獲得授權使用，周一曾說疫苗將「馬上來臨」。白宮不滿FDA所草擬的指引，認為會無故地拖慢疫苗之面世，試圖阻止FDA公佈安全指引。不過，FDA局長哈恩（Stephen Hahn）周二發表聲明，說該指引有助公眾明白FDA的決策過程是基於科學」。

蓋茨：倘疫苗有效富裕國家明年底前可復常

世界衞生組織總幹事譚德塞周二表示，武肺疫苗有可能在今年底前可供接種。微軟創辦人蓋茨周二在《華爾街日報》行政總裁理事會（WSJ CEO Council）活動中表示，如果武肺疫苗有效、盡早面世而且能妥善大規模分發，富裕國家可望最遲明年底恢復正常，這是最理想情況。

路透社／美聯社

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