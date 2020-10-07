吉爾吉斯起義｜反對派佔據政府建築圖控制金礦 總理辭職 反對派領袖任臨時總理

中亞國家吉爾吉斯（Kyrgyzstan）連日來爆發反政府示威，抗議早前的國會選舉舞弊。示威愈演愈烈，反對派闖入及控制大多數政府建築，總理亦宣佈辭職。

吉爾吉斯周日舉行的國會選舉被指嚴重舞弊，被指存在「買票」問題，12個反對派拒絕承認大選結果，周一起在首都比什凱克（Bishkek）發起集會，要求親俄羅斯的總統熱恩別科夫（Sooronbay Jeenbekov）下台和重選。

中央選舉委員會最終宣佈取消選舉結果，總理博羅諾夫（Kubatbek Boronov）亦決定辭職。由反對派成立的人民協調委員會隨即宣佈解散國會，反對派領袖扎帕羅夫（Sadyr Japarov）將出任臨時總理，他表示將會提出憲法改革，並在2至3個月內舉行總統和國會選舉。

仍然掌權的總統熱恩別科夫目前行蹤不明，他在藏匿地點接受英國廣播公司訪問時，指控示威者的目的是「推翻其權力，而不是取消選舉結果」，又表示希望各派合作，避免重現過去的政治動盪，又暗示「願意將權力移交強大領袖，不論他屬於那個政黨」。

路透社報道，國會選舉被指舞弊後，大約5,000人周一響應反對派號召到廣場聚集，初期活動大致和平，但後來有示威者嘗試闖入國會大樓，當地警方動用水炮、震撼彈和催淚彈等驅散，但後來仍成功佔領國會大樓。示威者目前已佔領和控制比什凱克大多數的政府建築物，還將前總統阿坦巴耶夫（Almazbek Atambayev）和反對派領袖扎帕羅夫從監獄中釋放，二人都是在熱恩別科夫執政時被判入獄。另外有礦工攻擊全國最大黃金出口公司「Kumtor」位於首都的辦工作及設施。

除了政府建築物外，反對派還試圖控制佔吉爾吉斯大部份黃金產量的庫姆托爾（Kumtor）金礦區，報道指有幾名礦工透露他們的辦公室和設施遭到襲擊，而位於首都的辦公室也被「數十名身份不明的人試圖闖入」，庫姆托爾金礦是由一間加拿大公司所擁有。

吉爾吉斯國會採取政黨代表制，政黨的得票率超過7%才能獲議席，今屆選舉由16個政黨爭120個席位，但被指存在嚴重「買票」情況，最終只得4個政黨超過入閘門檻，其中親政府的團結黨和吉爾吉斯斯坦我的祖國黨的得票率更分別達接近25%，沒有反對派成功取得議席。

路透社/英國廣播公司

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