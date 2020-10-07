武漢肺炎｜特朗普突叫停刺激經濟法案談判 指民主黨無誠意磋商

美國總統特朗普周二表示，已經指示助手暫停磋商新一輪應對疫情經濟刺激法案，直至大選之後。消息導致美股尾段倒跌。

特朗普在Twitter發文說：「我勝選之後，我們會立即通過重大經濟刺激法案，照顧勤奮的美國人及中小企業。」他指民主黨籍眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）「並無誠意磋商」，已經指示參議院多數黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）集中精力確認巴雷特（Amy Coney Barrett）為最高法院大法官。

新一輪經濟刺激方案的談判已歷時數月，但因兩黨對援助總額等存在較大分歧，至今仍未達成一致。自疫情爆發以來，美國國會先後通過四輪經濟刺激方案，撥款接近3萬億美元（23.4萬億港元），但包括失業保險在內的多項援助已在8月初到期。8月時，民主黨籍國會議員尋求通過2萬億美元（15.6萬億港元）法案，但共和黨籍參議員當時不是支持大削金額，就是不願進一步提供經費。

財長姆欽上周三推出總值1.6萬億美元（12.48萬億港元）的共和黨版本經濟刺激計劃，支持每周400美元（3,120港元）抗疫失業救濟金，民主黨人認為該方案不全面。眾議院上周四晚表決通過規模達2.2萬億美元（17.16萬億港元）的法案。由於該法案與共和黨版本有較大差距，一般認為在共和黨控制的參議院表決機會不大。

美聯社

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