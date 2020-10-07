美國大選｜大選後或爆發暴力示威 紐約巿警察局加強警員培訓

（北美通訊）美國下月舉行總統大選，外界相信，不論誰勝誰負，都將會引發新一輪示威浪潮。紐約巿警察局（NYPD）及其他美國城巿的警察局，已展開培訓和情報收集工作，以避免暴力、警民衝突場面再次出現。

《華爾街郵報》報道，紐約巿警察局由今年7月起，開始為3.5萬名制服警員提供培訓，應付未來可能出現的大型示威活動，至今近8,600人完成訓練。副局長韋特（Pauline Wright）表示，希望在11月大選舉行前，完成剩餘警員的培訓。

警員被分為150人至200人一組，按次序到學堂受訓。他們會先參與2.5小時課程，學習應付公眾集會，評估現場情況，找出潛在風險，並透過了解群眾心理解除緊張局勢，緩和暴力。警員也會學習如何面對來自群眾的敵意，同時保持冷靜。完成課程後，他們會參與4.5小時模擬練習，讓警員實習所學到的知識。

韋特表示，紐約巿警察局對上一次進行同類培訓，已經是90年代的事，當局有必要檢視現有處理群眾集會的程序和指引，確保巿民在實踐言論和集會自由時，維持紐約巿民及警員安全。

除了紐約巿，巴爾的摩警察局局長夏里遜（Michael Harrison）亦表示，當局已開始培訓警員，以應付大選可能引發的示威衝突。他又指，很多美國大城巿都在做類似準備，讓警員學習與示威者展開對話等技巧，並收集情報，預測哪裏是示威熱點。

今年5月25日，明尼蘇達州明尼阿波利斯市（Minneapolis）發生警員跪頸殺死非裔居民事件，引發全美連月示威和警民衝突，警方暴力對待示威者的場面不時發生，備受爭議。

距離11月3日美國大選剩餘不足一個月，紐約市立大學約翰傑刑事司法學院（John Jay College of Criminal Justice）客席教授泰勒（Keith Taylor）表示，屆時如特朗普落敗，右派將上街示威；即使特朗普成功連任，左派也會抗議，無論如何都可能有極端人士借機引發暴力場面，警方必須保持公眾和社會安全。

目前，美國國會參議院司法委員會已定於本月12日起，就特朗普提名巴雷特（Amy Coney Barrett）出任最高法院大法官，舉行聽證會。外界相信，在國會投票完成確認該任名後，亦可能引發新一輪全美示威。

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