美媒：德國高官怕損害雙方關係 阻公開中國影響力內部報告

美國傳媒《Axios》獨家報道，2018年一名德國高官因擔憂一份詳述中國在德國擴大影響力的機密情報報告會傷害兩國經貿關係，壓下這份報告不予公佈。

報道引述兩名美國前情報官員指，這份高度機密報告在2018年撰寫完成，檢視了中國政府試圖影響德國政府、社會與企業各層面的行為，特別審視了德國企業與中國政府的密切關係，但德國一名高層官員制止報告在德國政府內部流傳。據悉德國總理默克爾看過這份報告，其餘看過報告的人數則不多。德國聯邦政府發言人接受Axios查詢時表示：「原則上，德國政府不會就情報發現或情報機構活動事宜發表評論。」德國聯邦情報局（Federal Intelligence Service）亦未有置評。

德國對中國的政策一向受到經濟因素影響，有時更會左右德國政府就人權議題甚至國家安全的觀點。德國前駐華大使史丹澤（Volker Stanzel）接受Axios訪問時說：「德國非常依賴出口，因此企業的影響力舉足輕重。企業代表會跟政府磋商，已經習慣有人聽他們的建議。中國共產黨成功將中國經濟全球化，因為中國能讓自己符合外國企業利益。」

商界通常傾向勸阻自己國家的政府不要推出會傷害與中國經濟關係的政策，但北京當局越來越常將貿易與政治混為一談，威脅要對批評中國人權紀錄、不讓華為等中國企業進入市場或表態支持台灣的企業與政府祭出懲罰性經濟措施。因此，德國商界與德國經濟部長阿爾特邁爾（Peter Altmaier）往往會淡化中國違反人權與構成安全挑戰的嚴重性。

例如中國政府將100多萬名維吾爾人監禁在新疆的「再教育營」，德國汽車業巨擘福士汽車集團（Volkswagen）剛好在新疆首府烏魯木齊市經營了一間工廠，福士行政總裁迪斯（Herbert Diess）去年4月自稱對新疆再教育營「一無所知」，便遭受猛烈批評。紐約研究機構榮鼎集團（Rhodium Group）歐洲與中國關係專家巴爾金（Noah Barkin）說：「德國對中國事務有很多自我審查的情況，默克爾的手法是閉門批評中國，而非公開譴責。」

不過，隨著全球加強檢視中國的經濟作為與侵犯人權事件，德國內部與歐洲國家的態度開始出現改變。中國外交部長王毅最近訪問歐洲五國時，頻頻被質問關於中國打壓香港、新疆再教育營，以及關於中國電信巨擘華為等尖銳問題。此外，默克爾快將卸任，明年或由立場更鷹派的總理上台，對中國的「貿易優先」政策相信亦可能會改變。

巴爾金說：「德國向來都是透過經濟稜鏡而非安全稜鏡觀看中國，這種情況今年已開始轉變。德國人正漸漸體悟到，必須設定紅線，更強勢地面對中國，強調維護人權。」

中央社/Axios網站

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