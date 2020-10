前線巴成難民｜曾遭內地官扣留 港警跟蹤 抗爭夫曾匿入大樓「地洞」避難

首宗成功獲加拿大政府批出庇護的港人夫婦,是以公約難民身份提出申請,這身份意味申請人在母國或會受到迫害而流亡,而今次個案中的抗爭者提及自己在港時,曾遭沒有穿上制服的中國官員拘留,在無被起訴的情況下又遭香港警察跟蹤和搜查其寓所,令他活於恐懼中。

根據加拿大的移民政策,難民的申請人必須符合「需要受保護人士」(Person in need of protection)或「公約難民」(Convention refugees)的定義,前者代表某人返回祖國會面臨當局的酷刑、生命受到威脅,或面臨殘忍和不尋常的對待或懲罰。而公約難民就是某人不能返回家園,「因為其種族、宗教、政治立場而擔心會被迫害」或其他因素。

這對港人夫婦身在香港時,正正遭受了無形的壓力和迫害,這名抗爭者接受加拿大《環球郵報》訪問時透露,他曾被沒有穿上制服的中國官員扣留,又曾被香港警察派員跟蹤及搜查他的住所,但沒有被起訴。他憶述在港最後一段日子,自己因為太恐懼而躲藏在某幢大廈地底的「洞穴」。現在他獲得加拿大庇護,他說:「我現在感覺就像不再需要躲藏,我終於可以在一個地方安全地生活了。」他相當感激加拿大的決定,認為當地與香港人一樣共享相同價值觀。

翻查加拿大移民館近年的數據,該國在2013至2018年間,每年只有約2至6宗港人申請難民庇護的新個案,但這些申請悉數被拒絕或中途放棄。直至去年,申請數字開始上升,去年有12宗正在處理的申請,單在今年上半年正在處理的申請已上升到37宗,而今次個案就是首宗港人成功個案。

溫哥華移民律師理庫蘭德(Richard Kurland)認為,這宗港人首次成功申請庇護的案件,有如「起步槍」,他還指「加拿大的難民制度如此安排意味承認香港司法制度已禮崩樂壞」,是對香港的司法系統的控訴,而該名男子「沒有內部逃亡的選擇」,又「不能合理地依賴香港的司法系統提供保護」。

加拿大《環球郵報》/加拿大移民和難民局

