前線巴成難民｜曾遭內地官扣留 港警跟蹤 抗爭夫曾匿入大樓「地洞」避難

首宗成功獲加拿大政府批出庇護的港人夫婦，是以公約難民身份提出申請，這身份意味申請人在母國或會受到迫害而流亡，而今次個案中的抗爭者提及自己在港時，曾遭沒有穿上制服的中國官員拘留，在無被起訴的情況下又遭香港警察跟蹤和搜查其寓所，令他活於恐懼中。

根據加拿大的移民政策，難民的申請人必須符合「需要受保護人士」（Person in need of protection）或「公約難民」（Convention refugees）的定義，前者代表某人返回祖國會面臨當局的酷刑、生命受到威脅，或面臨殘忍和不尋常的對待或懲罰。而公約難民就是某人不能返回家園，「因為其種族、宗教、政治立場而擔心會被迫害」或其他因素。

這對港人夫婦身在香港時，正正遭受了無形的壓力和迫害，這名抗爭者接受加拿大《環球郵報》訪問時透露，他曾被沒有穿上制服的中國官員扣留，又曾被香港警察派員跟蹤及搜查他的住所，但沒有被起訴。他憶述在港最後一段日子，自己因為太恐懼而躲藏在某幢大廈地底的「洞穴」。現在他獲得加拿大庇護，他說：「我現在感覺就像不再需要躲藏，我終於可以在一個地方安全地生活了。」他相當感激加拿大的決定，認為當地與香港人一樣共享相同價值觀。

翻查加拿大移民館近年的數據，該國在2013至2018年間，每年只有約2至6宗港人申請難民庇護的新個案，但這些申請悉數被拒絕或中途放棄。直至去年，申請數字開始上升，去年有12宗正在處理的申請，單在今年上半年正在處理的申請已上升到37宗，而今次個案就是首宗港人成功個案。

溫哥華移民律師理庫蘭德（Richard Kurland）認為，這宗港人首次成功申請庇護的案件，有如「起步槍」，他還指「加拿大的難民制度如此安排意味承認香港司法制度已禮崩樂壞」，是對香港的司法系統的控訴，而該名男子「沒有內部逃亡的選擇」，又「不能合理地依賴香港的司法系統提供保護」。

加拿大《環球郵報》/加拿大移民和難民局

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