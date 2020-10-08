美國大選｜副總統辯論蒼蠅成網民焦點 拜登貼圖揶揄彭斯並推競選蒼蠅拍「抽水」

美國副總統辯論舉行途中發生尷尬一幕，有蒼蠅停留在副總統彭斯頭上，成功搶鏡並在Twitter引起熱議，民主黨總統候選人拜登亦貼出自己手持蒼蠅拍的相片揶揄。

辯論台上用以防疫的透明隔板未能阻止這隻蒼蠅，牠在台上四處飛，最後落在彭斯頭上。彭斯和賀錦麗未被蒼蠅打擾，繼續討論司法制度中的制度化種族主義問題，不過烏黑的蒼蠅在彭斯的白髮上太過顯眼，旋即成為Twitter熱話。

MSNBC頻道新聞主播馬多（Rachel Maddow）發文說：「那並非在你的電視上，是在他的頭上。」作家史蒂芬金（Stephen King）寫道：「那隻蒼蠅知悉一切。」有人說「我們都知道蒼蠅被甚麼吸引」、「這場辯論日後會被稱為蒼蠅辯論，我為彭斯感到難過」。另有網民笑指這隻蒼蠅可能被彭斯的髮膠黏住，可能要接受武漢肺炎檢測。

拜登亦發帖揶揄彭斯，貼出自己手持橙色蒼蠅拍的相片，附上「投入5美元來幫這場競選起飛」。不久後他又再發推文「Flywillvote.com」，點入網址後會帶領用戶進入拜登陣營協助支持者擬定投票計劃的網站。拜登團隊也隨即在網上推出新產品，是印有「真相高於蒼蠅」的蒼蠅拍，每支賣10美元（約78港元）。

這並非首次有蒼蠅闖入總統級辯論。2016年民主黨提名的希拉莉跟特朗普辯論期間，一隻蒼蠅短暫停留在希拉莉眼睛上，但她並未退縮。前總統奧巴馬2009年在錄製電視訪問期間也有蒼蠅飛過，他在講話期間停下來揮手趕走蒼蠅，最終把蒼蠅拍死。

美聯社/Twitter

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！