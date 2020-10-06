武漢肺炎｜87%患者康復後仍長期有症狀 疲勞肌肉痛呼吸急促至少兩個月

意大利羅馬最大醫院進行的調查發現，87%患者出院後近兩個月仍有至少一項症狀，包括極度疲勞和氣促，導致這種「長期武漢肺炎」（long COVID）症狀的原因未明。

「長期武漢肺炎」並無醫學定義，也並非所有患者都會有出現，但最常見是極度疲倦，其他症狀包括氣促、久咳、關節痛、肌肉痛、聽力及視力問題、頭痛、失去嗅覺和味覺，以及心臟、肺部、腎臟和腸臟受損。一些患者報稱出現精神問題，包括抑鬱、焦慮和難以清晰思考。

這些問題嚴重損害患者的生活質素，有些人就連出門散步一小段路都感疲倦。「長期武漢肺炎」並不止影響曾入住深切治療病房的患者，一些病徵輕微的患者也出現長期嚴重健康問題。在慢性疲勞綜合症診所已見過不少「長期武漢肺炎」病人的埃克塞特大學（University of Exeter）教授斯特雷恩（David Strain）說：「長期武漢肺炎無疑是存在的。」

《美國醫學會雜誌》（JAMA）發表羅馬最大醫院「阿戈斯蒂諾傑梅利大學聯合診所」，追蹤143名武肺病人出院後情況的研究，發現87%病人出院後近兩個月仍有至少一項症狀，過半數仍感疲倦。不過這類研究只專注於病得嚴重到需要入院治療的少數患者。英國約有400萬人使用的武漢肺炎症狀追蹤程式發現，12%患者在30天後仍有症狀，其最新數據顯示患者每50人就有一人在90天後有「長期武漢肺炎」症狀。

都柏林一項調查發現，半數患者感染十周後仍感疲勞，三分一人體力不支、無法回到工作崗位。醫生並未發現感染嚴重程度與疲倦有何關係，而「長期武漢肺炎」並非只有極度疲倦一個症狀。追蹤患者康復進度項目「PHOSP-COVID」的首席調查員、萊斯特大學（University of Leicester）教授布萊特林（Chris Brightling）相信，出現肺炎人士可能因肺部受損而引發更多問題。

病毒如何導致「長期武漢肺炎」尚未有定論，倫敦國王學院（King’s College London）流行病學教授斯佩克特（Tim Spector）表示：「如果有長期腹瀉，你會在腸道發現病毒，如果失去嗅覺，它就在神經，那可能就是導致問題的原因。」武肺病毒可直接影響體內多種細胞，引發過度活躍的免疫反應，對身體各處造成損害。另有說法指人體免疫系統經歷武肺病毒入侵後無法恢復正常，導致健康欠佳。

感染也可能改變人體器官運作方式，例如感染同為冠狀病毒的沙士和中東呼吸綜合症後，肺部留下長期問題。武漢肺炎也可能改變新陳代謝模式，有些病人感染武肺後出現糖尿病，難以控制血糖，沙士也導致一些病人身體改變處理脂肪的方式至少12年。有些武肺病人出現腦部結構改變的早期迹象，但相關病例仍在研究。武肺病毒也對血液造成影響，包括凝血異常和損害輸血血管系統。

斯特雷恩教授表示，他正在研究武肺導致負責供應氧氣和營養給組織的小血管早衰的理論，但警告在醫學界找出「長期武漢肺炎」成因之前，「很難找到治療方法」。

英國廣播公司

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