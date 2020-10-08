移民美國｜抽綠卡夢碎 美政府取消港人抽籤資格

（北美通訊）美國新一年度抽籤移民簽證計劃（Diversity Visa Program）於10月7日開始接受申請，隨著美國早前宣佈取消香港特殊待遇，在今屆的抽籤移民申請指引上，美方把香港列入中國一部份，港人因而不再合資格「抽綠卡」。

駐洛杉磯記者：張紫茵

新一輪抽籤移民簽證計劃於10月7日至11月10日接受申請，成功中籤者，完成面試等程序後，最快可於2022年移民美國。抽籤移民簽證每年設約五萬個名額，讓過去五年、移民美國比率較低國家的居民，可以取得美國居留資格。過去，來自中國的移民遠超上限，故中國居民一直不能參加抽籤；昔日香港獲美國政府視為獨立地區，所以港人當時仍可以參與抽籤。

隨著美國政府早前宣佈取消香港特殊待遇，剛公佈的抽籤移民簽證計劃文件列明，不接受中國（包括香港）的居民參加，澳門或台灣出生的居民就仍然符合資格。

北京強行在香港實施「國安法」後，港人掀起移民潮。今年5月成功中籤、趕上尾班車的港人Natalie表示，她在去年首次抽綠卡，今年5月即中籤，得悉自己成為最後一批幸運兒，她覺得「可悲又可幸」，「自己雖然有機會憑這個方法移民美國，但有很多其他想走的香港人，連抽籤的機會也沒有了。」

另一位趕上尾班車的港人Ivy表示，她在2001年開始抽籤，一直抽了差不多20年；她的丈夫則在2009年起抽籤，去年5月中籤，一家人得償所願移民美國。她感嘆道，香港的言論自由日漸收窄，不想孩子在這樣的環境下長大，故一直考慮其他移民方法，「要走是遲早的事」；對於港人無辦法再循這個途徑移民，她感到非常可惜。

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