特朗普確診｜特朗普轟中國要付「龐大代價」 拍片大讚實驗療法冀普及使用

美國總統特朗普感染武漢肺炎後迅速康復，周三已返回白宮橢圓形辦公室工作。他在白宮外拍片講述最新情況，大讚生物技術公司Regeneron開發的抗體雞尾酒（antibody cocktail）治療，稱對病情大有改善，會推動讓美國患者免費接受該治療，不過多位專家對新療法在未有足夠數據引證有效下，就廣泛使用有保留。特朗普又直指，中國將要就疫情對美國帶來的影響付出「龐大代價」。

特朗普在片中形容確診是「因禍得福」，得以親身試驗武肺藥物及療法，並大讚Regeneron療法令他的情況大大改善，「我希望所有人都得到與總統一樣的治療，因為我感覺很好，我覺得很完美」。他又指將推動讓確診民眾免費接受該治療，因為「發生這種事不是你們的錯，這是中國的錯，中國將要為她對美國所作的事付出巨大代價」。

Regeneron的抗體雞尾酒是結合兩種或以上抗體，對抗單一病毒的療法，即使病毒基因突變，抗體黏附及中和病毒的機會也較高。公司上月底曾闡述在小型臨床實驗中，高劑量藥物能減低病毒量，也能快速改善染病症狀，但沒有披露詳細數據，實驗成果亦未經同儕評審。Regeneron曾研發針對中東呼吸綜合症的抗體治療，有效減低死亡率。

自特朗普接受Regeneron的抗體雞尾酒療程後，不少病人都請求可加入臨床測試。有份協助Regeneron療法進行驗證研究的專家，包括邁阿密大學米勒醫學院兒科免疫學家克萊納（Gary Kleiner）及侯斯頓衞理公會醫院（Houston Methodist Hospital）研究部門主管索斯特曼（Dirk Sostman），都指有不少病人主動尋求接受該療法。但索斯特曼對未有足夠數據引證新療法有效，就廣泛使用有所保留。美國國家過敏與傳染病研究所（NIAID）主管福西（Anthony Fauci）也對新療法是否有助特朗普好轉抱「強烈懷疑」態度，認為只有數據才可證明一切。

Regeneron發言人就指：「與總統特朗普情況相似的患者，最大機會在治療中受益，包括處於武肺早期，而且體內沒有可供檢測到的抗體。」

Regeneron已就療法向美國食品及藥物管理局（FDA）申請緊急使用授權（EUA），並與華府簽署合作協議，一旦療法安全將由國防部分發首批30萬劑，費用全免。特朗普也表示，會支持及推動該療法獲緊急使用授權。

美聯社/路透社/中央社/《蘋果》資料室

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