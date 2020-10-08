吉爾吉斯邊境關閉 續現權力真空

中亞國家吉爾吉斯（Kyrgyzstan）國會周三晚無法取得法定人數開會，令吉爾吉斯繼續出現權力真空。國家國家安全委員會副市席周四向俄羅斯國際文傳電訊社（Interfax）表示，該國已關閉邊境保障境內安全。

連日來爆發反政府示威，抗議早前的國會選舉舞弊，反對派周二更闖入及控制大多數政府建築。當地新聞網Akipress報道，三個反對政黨均提出臨時總理人選，負責監管重點選票，但國會分裂成兩派，分別在總部外會面。

報道指國會周三晚的會議在一間酒店舉行，只有40名議員出席，而國會需要61票才可通過提名內閣等重大決定。另一位議員亦上載會議片段，表示會上未能通過彈劾親俄羅斯的總統熱恩別科夫（Sooronbay Jeenbekov）的議案。

國內政府動盪之際，地方金融機構自周二關門，央行容許這些機構周四重開。商界組織警告如果銀行及稅務辦公室仍然關門，國家無法保證公眾安全的話，全國650萬人將面臨糧食短缺。

吉爾吉斯上周日舉行的國會選舉，由兩大建制派政黨取得勝利，其中一個與熱恩別科夫有緊密關係，沒有反對派成功取得議席。另外11個政黨拒絕接受選舉結果，中央選舉委員會周二宣佈取消選舉結果，總理博羅諾夫（Kubatbek Boronov）亦決定辭職。

熱恩別科夫顯然已無法掌權，他之後未有公開露面，但其辦公室指他仍身在首都比什凱克（Bishkek），他亦發表幾項聲明，要求反對派之間展開對話。連日示威已導致一人死亡，逾千人尋求醫療協助，比什凱克居民組成治安組織，更與示威者及搶劫人士發生混戰。

路透社

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