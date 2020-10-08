吉爾吉斯總理請辭　獲釋議員接任

中亞國家吉爾吉斯連日示威抗議大選舞弊促使大選結果作廢後，總理博羅諾夫前日請辭，被示威者日前劫獄營救的前國會議員賈帕羅夫獲國會同意提名接任。

協調委員會拒承認臨時內閣

周日大選後，示威者不滿親俄總統詹貝科夫的陣營大規模買票而上街。示威者佔領總統府和國會大樓，並營救被關押的前總統和多名前朝官員。多個政黨成立「人民協調委員會」，稱要恢復穩定和「回歸法治」。

國會新聞處指，賈帕羅夫在酒店一場會議中獲選。惟據報有幫派人士闖入該酒店，使他要從後門逃走。他其後亮相電視，指未來數月會在重新大選前先推動憲制改革，又指未獲協調委員會支持，暗示黨派間有不和。委員會昨日亦指不承認賈帕羅夫的臨時內閣，自稱正掌控各項國家權力和解散國會。

總統辦公室指至今未有公開露面的詹貝科夫仍未離開首都比什凱克。他堅稱國家仍受控，指控「部份政治勢力」企圖奪權，呼籲各黨會談。

至前日仍有群眾上街，不少店舖和食肆仍關閉，有店主收起貨物怕被搶掠。據報當地居民組成治安會維持社區秩序，該會成員與示威者爆發衝突。連日示威已造成一死近700傷，示威浪潮正蔓延全國。

俄羅斯對今次動盪「必然感到擔憂」。美國就呼籲各方「遠離暴力，以和平方式解決選舉糾紛」。

法新社