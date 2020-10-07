救救地球｜加國明年底前禁用膠飲管、膠袋等 目標2030年「走塑」

（北美通訊）加拿大政府宣佈，在明年底全面禁止使用塑膠飲管、塑膠袋、塑膠飯盒等6種難以回收的即棄用品。當局強調，將與省級政府討論如何有效循環使用部分醫療裝備，確保措施不會影響民眾及醫護人員使用個人保護裝備（PPE），應付武漢肺炎疫情。

聯邦政府去年提出該計劃時表示，措施主要針對大量生產即棄塑膠垃圾的大型企業，並會要求他們就所製造的塑膠垃圾，繳交一定費用。

聯邦環境及氣候變化部長威爾金森（Jonathan Wilkinson）表示，被禁用的即棄塑膠用品包括飲管、膠袋、飲品攪拌棒、餐具、食物盒，以及攜帶罐製飲品的膠帶（six-pack rings），這些產品在市場上已有相應替代品。

在疫情下，大量餐廳只能提供外賣服務，對於禁止使用即棄用品，是否會對其營運造成影響。威爾金森認為，只要餐廳使用紙製或其它可循環回收用具，便不會受新措施影響。

威爾金森在春季時曾暗示，受疫情影響，當局可能延遲落實相關政策。今年夏季進行的一項調查則顯示，基於公共衞生安全，受訪者更傾向使用即棄用具，而非可循環使用的用具。

威爾金森周三亦宣佈，政府計劃逐步完成過渡，在2030年使加國達致「零塑膠污染」。

加國政府數據顯示，該國每年產生300萬噸塑膠垃圾，其中只有9%可循環回收。當局表示，新方案將吸引更多投資，流入循環再用的基建領域，同時刺激技術創新，延長各類用品壽命。

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