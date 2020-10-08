特朗普確診｜白宮醫生：特朗普4天沒有發燒 生命徵象顯示情況穩定

白宮醫生康利(Sean Conley)周三說，總統特朗普過去24小時沒有出現武漢肺炎症狀，而他的生命徵象顯示他的情況維持穩定。不過，自特朗普周一返回白宮時讓記者拍照後，他一直沒有公開露面，只是不停透過Twitter發帖文攻擊對手和淡化疫情。

康利在特朗普批准下發表聲明說，特朗普已經有超過4天沒有發燒，自入院初期要吸補充氧氣後，已不再需要氧氣罩。此外，他的血液含氧量及呼吸速率均正常。他表示特朗普告訴他「感覺很好」，不過他沒有透露特朗普正服食甚麼藥物。

特朗普上周五確診武肺後需入院治療，周一便出院返回白宮。儘管未完全康復，特朗普正設法發放競選訊息及收窄民主黨對手拜登在搖擺州份的領先優勢，包括發表全國演說。他的顧問表示他或會在周四向長者選民發表講話。特朗普又堅持與拜登在下周四進行第二場電視辯論，但拜登表明若特朗普體內仍有病毒，他不會參與辯論。

路透社/美聯社

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