荷蘭已故婦科醫生 以自己精子授孕誕17人

荷蘭伊薩拉醫院（Isala Hospital）周二公佈，曾在院內人工受孕部門工作的婦科醫生懷爾丘特（Jan Wildschut）於1981至1993年間，竟然在事前未有通知接受治療父母下，用自己的精液代替其他匿名捐精者為有關父母進行人工受孕，成為至少17名嬰兒的親生父親。

懷爾丘特於2009年已經去世，一個商業DNA數據庫「Fiom」進行DNA配對時，無意中發現其中一名當年在醫院人工受孕出生的孩子DNA，竟然與懷爾丘特的侄女吻合。「Fiom」繼續進行搜尋，再發現另外16名當年在醫院出生孩子的DNA與懷爾丘特有關。孩子的母親當時都是由懷爾丘特治療，她們都以為精子來自匿名捐精者。

去年底，17名孩子聯絡懷爾丘特的親屬及醫院，醫院負責人庫珀（Ina Kuper）表示對事件「十分震驚」，強調院方有責任處理，「此舉背棄了（醫生）與患者之間的信任關係，他可以是捐贈者，但不能在自己的醫院」。庫珀強調暫時未有任何涉事的孩子要求院方負責，孩子與父母都相處相處融洽，「但他們始終百感交集，因為他們發現接受的治療在道德上不正確」。

懷爾丘特的家人發表聲明，坦言事實令他們很錯愕。而其中一對涉事的父母說︰「懷爾丘特醫生在初期及治療階段都予人友善、誠實及盡忠職守，我們從未懷疑他可能是捐精者。」不過涉事人士認為大家應該更開放看待事件，至少人工受孕的兒童獲悉他們生父的身份，可以預防「同父異母兄弟姐妹」之間相戀的風險。

當局已經建立懷爾丘特的DNA檔案，以便在醫院進行人工受孕出生的其他嬰兒，可以查證懷爾丘特是否他們的親生父親。

今次並非荷蘭首次發生同類事件，去年DNA測試結果證實婦科醫生卡巴特（Jan Karbaat）同樣在沒有通知接受人工受孕的父母下捐出自己的精液，成為至少是49個孩子的生父。

美聯社/NL Times

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