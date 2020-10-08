天下圍中｜北約發展新戰略思想 應對新科技及中國威脅

北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）說，北約需要一套新戰略思想應對全球新科技、恐怖主義和中國威脅。

法國總統馬克龍去年11月形容北約已「腦死亡」，要求北約重訂策略，包括重啟與俄羅斯對話及重新聚焦於與伊斯蘭恐怖主義的戰鬥。馬克龍發表此極富爭議的言論，觸發北約進入「反思過程」。斯托爾滕貝格說：「由於全球形勢已起根本變化，現在是北約發展一套新戰略思想的時間。」他稱這套思想為「北約2030」。

斯托爾滕貝格呼籲北約30個成員國「對新科技籌謀共同原則和標準」，以應對利用大數據和網絡通訊等「破壞性技術」造成的安全威脅。他又強調需要採取策略應對「中國崛起對全球力量均衡造成的根本改變」以及「更殘酷形式的恐怖主義和中東、北非的不穩定局勢」。

在去年倫敦舉行的北約峯會上，北約領導首次確認中國構成的威脅。斯托爾滕貝格說，北約在聚焦於歐洲和北美核心的同時，無可能忽略北京激增的軍事投資和在地緣政治上的主張。

法新社

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