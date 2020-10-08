武漢肺炎｜美籍華人花40年食遍全美中餐館 疫情吞噬「餐飲業最差時代」

（北美通訊）武漢肺炎在美國大爆發，餐館不是轉攻外賣、戶外用餐，就是捱不過封城而倒閉。美國美食「KOL」鼻祖、走遍全美中餐廳的華人David Chan坦言，這是他開始食評工作40年以來「最差的時代」，高峰期每年訪問200家新餐廳的他，今年只試食了20家。而疫情沒有離開跡象，他只寄望餐飲業能夠適應外賣、戶外用餐等「新常態」後，能夠浴火重生。

駐洛杉磯記者：張紫茵

71歲的洛杉磯第三代華裔移民David R.Chan，40年前機緣巧合下，開始記錄自己到訪過的中餐廳。在他整理資料的電腦試算表內，足足收錄了全美超過7,600家中餐廳，最遠可追溯至1951年。這些資料除了記錄他的「搵食」足跡，也見證美國中餐文化變遷。

疫情下，全美大部份城市停止餐廳堂食，David Chan說，餐飲業情況是他開始撰寫食評以來「最差的時代」。由於病毒來自中國，很多人對中餐廳避之則吉，連華人也早於農曆新年期間，已停止外出用餐，大量餐廳在3月起停業，「真的很恐怖，要有一個心理準備，可能永遠回不去你最喜愛的中餐廳了，因為全部都倒閉了。」

隨住一些標誌性餐廳，如洛杉磯亞凱迪亞市（Arcadia）全美首間鼎泰豐﹑亞罕布拉市（Alhambra）的老牌酒樓京華永久關門，美國華人漸漸擔心，會否有更多中餐廳捱不下來。David Chan說，華人近月開始接受在疫情下的用餐「新常態」，例如光顧外賣﹑戶外用餐等，餐飲業界總算有點起色，也慢慢有些新店開業，情況令人鼓舞。

疫情發生前，David Chan接受《蘋果》專訪，這位老人身形瘦削，一張嘴卻嘗遍美國超過7,600間中餐館。退休前當稅務律師及註冊會計師的他，祖父於上世紀由廣東台山來到美國，父母在美國出生；David Chan年幼時，洛杉磯華人人口不多，他沒有學中文，也沒有中文名字，甚至不會用筷子。

直至70年代初，開始有台灣人和香港人移民洛杉磯。剛從大學畢業的David Chan，與來自香港的同事結成朋友，二人光顧當時興起的港式茶餐廳，讓David Chan首次接觸到真正中餐，「你要知道在當時，洛杉磯的廣東菜是怎樣的，他們有咕嚕肉﹑雲吞湯及四款點心；叉燒包，台山包（蒸雞包加水煮蛋），蝦餃及燒賣，這就是我們僅有的點心了。」

因工作關係，David Chan經常穿州過省，於是他萌起念頭，把自己到訪過、位於不同州分的中餐館通通記低。他把自己的信用卡帳單﹑家庭照﹑菜單等，由年份﹑餐館名字﹑地址﹑城市﹑州分等整理好；時至今日，記下來的中餐館已超過7,600家，最遠可追溯到1951年，他還收集餐館卡片或菜單，儲起的卡片超過6,000張，還有過千張菜單。

在這些中餐廳資料內，除了可看到David Chan過去40年來、走遍大江南北的足跡，也是一本華人移民史，「過去十年，在聖蓋博谷（San Gabriel Valley）﹑洛杉磯，甚至整個美國，中餐業都變了天。」David Chan說，隨著中國移民在2000年起湧入，中菜菜式由過去集中粵菜，到現在變得百花齊放，如四川菜﹑湖南菜﹑東北菜等。以華人人口高達60萬的洛杉磯為例，中餐館版圖隨華裔移民拓展，「如果你看看在聖蓋博谷新開的餐廳，只有10％是廣東菜，其他都是火鍋﹑串燒﹑四川菜。」

約十年前，David Chan開始在Twitter記錄其美食之旅，後來獲美國主流媒體發掘，從此聲名大噪。現在，他在專欄上評論美國中餐趨勢及文化，最近還趕上潮流開設Instagram帳號。

David Chan說，他時常被問到「哪裏有好吃的中餐」。整體而言，他認為洛杉磯中餐最出色，三藩市的點心則比較優勝。事實上，他曾列出「十家最好吃的中餐館」，但全部位於加州，使紐約食評家很不滿，更寫了一篇文章指責David Chan不懂中菜。從此，他只在專欄評論中餐文化，減少評論個別餐館。

對於新派中菜，食遍全美的David Chan坦言食不慣，因為新派菜式味道更重、更辣，「辣度由『0至6』，我和太太只能夠吃到『1』，最低的辣度，限制了我們可以吃的東西。」另一方面，新開的中餐館大多只聘請不諳英語的新移民，或只提供中文菜單，增加了點餐難度。

受疫情影響，今年他訪問了20家新餐廳，連平日為媒體寫的文章亦苦無題材，由每月一篇「減產」至半年兩篇。經過40年實測，試算表內的餐廳數量，距離一萬間大關還有一段不遠不近的距離，David Chan坦言，自己年紀漸大，可以去的地方沒有以前多，所以不會給自己設一個「終極目標」。

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