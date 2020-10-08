威廉王子與生物學家冀創「諾貝爾級數環境獎」 $5億獎金尋50個修復地球辦法

英國威廉王子周四和英國生物學家艾登堡爵士（Sir David Attenborough）聯手創立「修復地球獎」（Earthshot Prize），透過獎勵創新方法，來解決地球面臨的幾大問題，希望獎項成為「諾貝爾級數的環境獎」。獎項將在未來10年內每年獎勵五名得主各100萬英鎊（約1,003萬港元）獎金，藉此「刺激改變、協助修復地球」。

肯辛頓宮形容這是「史上最具聲望的全球性環境獎項」，靈感來自美國前總統甘迺迪1960年代的「射月」（Moonshot）計劃。威廉說：「這項計劃將激勵並集結最棒的頭腦、最棒的解方，來解決並處理全球一些重大的環境挑戰。未來十年是改變的重要十年，時間寶貴，所以我們才認為這個極具雄心的全球獎項，是向前邁進的唯一道路。」

這項計劃希望在2030年前做到五個「簡單但具雄心」的目標，分別是「保護修復自然」、「潔淨空氣」、「恢復海洋生機」、「建造零廢世界」和「修復氣候」。

總值5,000萬英鎊（約5.02億港元）獎金將由個人、機構以及商界組成的聯盟贊助，每年在全球不同城市舉辦頒獎典禮，2021年首屆典禮將在英國倫敦舉行。獎項可頒給個人或團隊不拘，科學家、運動人士、經濟學家、政府、商界領袖甚至國家都有資格獲獎。

評審團將由全球知名人士組成，包括艾登堡爵士、約旦王后拉妮婭（Queen Rania）、澳洲演員姬蒂白蘭芝（Cate Blanchett）和哥倫比亞歌手Shakira。肯辛頓宮表示：「修復地球獎的目標，是把現今圍繞環境議題的悲觀心態，化為我們能面對這時代最大挑戰的樂觀氣氛。這個獎項不只是在獎勵成就。這是一場10年行動……鼓勵世人齊心合作，修復地球。」

中央社/英國廣播公司

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