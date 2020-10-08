令人髮指｜美國賓州男涉強姦10個月大親女致死

（北美通訊）美國賓州一名10個月大女嬰，涉嫌被其29歲父親強姦後死亡。調查人員指，其父親在致電911報案熱線前一小時，曾多次在網上搜索關於「如果嬰兒停止呼吸」、「我的嬰兒沒有呼吸」的資訊。涉案男子已被捕，拘留在在蒙哥馬利縣（Montgomery）懲教所，保釋金高達100萬美元。

蒙哥馬利縣地方檢察官斯蒂爾（Kevin Steele）指，受害10個月大女嬰名叫莎拉（Zara Scruggs）。周六晚上，911接線中心接到女嬰父親史蒂芬斯（Austin Stevens）致電求助，派員到場調查後，發現莎拉沒有反應，隨即把她送到醫院，午夜後宣布死亡。

負責送到醫院莎拉的救護員，把莎拉當時身穿的充血尿片交給執法人員。驗屍報告指，莎拉曾遭到性侵，驗屍官在女嬰頭部也發現鈍性外傷。警方正等候法醫提交更詳細的死因報告，以斷定其父親史蒂芬斯會否面臨更多控罪。

史蒂芬斯是一名足球助理教練，執法人員發現，在他致電911求助前一小時，他用電話多次Google搜索包括「如果嬰兒停止呼吸」、「如果您聽不到嬰兒的心跳怎麼辦」、「我的嬰兒沒有呼吸」和「如何知道嬰兒是否死亡」等資訊。

斯蒂爾指，「案件令人深感不安，性侵犯嬰兒，然後沒有做任何事情挽救她的生命，導致了她的死亡，很難想像會發生這樣的事情。」史蒂芬斯正面臨非自願性交﹑強姦兒童﹑嚴重毆打﹑嚴重猥褻攻擊﹑危害兒童福利等重罪指控，被當局拘留，保釋金高達100萬美元，初審定於10月13日舉行。

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