武漢肺炎｜巴西確診突破500萬宗 專家警告或會爆發第二波疫情

巴西武漢肺炎確診個案周三突破500萬宗，死亡人數逼近15萬，病歿人數之多僅次於美國。

雖然巴西每日確診人數已從7月高峯回落，但公共衞生專家警告巴西若仍輕視保持社交距離的防疫措施，太快恢復正常生活，有可能出現第二波爆發。

巴西衞生部公佈新增確診31,553宗，令累計確診增加至5,000,694宗，而死亡人數則達148,228人。巴西上周平均每日有658人死歿，比7月最後一個星期的1,073人有所減少。而上周每日平均確診26,140宗，也只有7月底高峯期約一半。不過，里約熱內盧聯邦大學流行病學家梅杜豪(Roberto Medronho)警告，若進行大規模檢測，確診數字或遠高於此。

巴西右翼總統博爾索納羅(Jair Bolsonaro)雖然曾感染病毒須隔離2星期，但一直淡化武肺病毒的嚴重性，反對封城及鼓勵巴西人恢復正常生活，令經濟可復原。

路透社

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