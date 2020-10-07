武漢肺炎｜連鎖餐廳Ruby Tuesday申請破產保護 堂食為主餐廳難敵疫情

美國連鎖餐廳集團Ruby Tuesday申請破產保護，是武肺疫情和食客習慣改變下最新一間面臨倒閉的餐廳。

總部位於田納西州馬里斯維爾(Maryville)的Ruby Tuesday，創立於1972年，在美加及另外9個國家地區擁有250間餐廳或特許經營店，包括香港、智利和科威特。公司的聲明說，在申請破產保護過程中，餐廳仍照常營業。行政總裁萊德曼(Shawn Lederman)說：「今次公佈並不代表『再見，Ruby Tuesday』，今天的行動讓我們在2019新冠病毒前所未有的影響過去後，有機會為公司重新定位，確保長遠穩定。」

Ruby Tuesday最出名是其沙律吧，但在武肺疫情下，很難成為賣點。此外，餐廳亦要應對市場的長遠改變，縱使在疫情前，此類以堂食為主的餐廳也面對顧客趨向外賣或送餐上門所帶來的挑戰。

在今年7月，以洛杉磯為總部的Pizza Kitchen申請破產保護，其母公司Chuck E. Cheese 則在6月申請。在加州的連鎖牛扒餐廳Sizzler上月宣佈破產。

數據顧問公司NPD Group指出，美國傳統堂食餐廳的顧客量，4月至6月間下跌了47%，之後雖有反彈，但8月仍下跌25%。好像Ruby Tuesday這類沒有外賣或車上購餐櫃位的堂食連鎖餐廳，在禁堂食令下沒有渠道彌補損失的生意額。

美聯社

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