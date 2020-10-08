武漢肺炎｜美國年輕女醫生染病亡 疑幾個月戴同一口罩返醫院上班

一名在美國德州侯斯頓醫院工作的28歲女醫生，感染武漢肺炎後不治，她的家人指她「數星期、若非數月來」都是戴著同一個口罩返醫院工作。

在侯斯頓Healthcare West醫院工作的費根醫生(Adeline Fagan)，7月輪值時感染武肺，雖然未知她如何感染，但她的家人認為與她沒有足夠個人防護裝備有關。費根的姊姊說，她有一個N95口罩，上面有她的名字，「她戴著同一個N95返醫院，沒有幾個月也有幾星期」。

費根確診後，在家隔離，她的姊姊眼見她的嘴唇也轉藍，催促她入院。她因為肺部失去功能，須在醫院吸氧兩星期，最後轉到另一家醫院，接受體外膜氧合治療(ECMO)，初時病情有好轉，但上月突然出現腦出血，需要動緊急手術，最終不幸不治。

費根工作的醫院對她逝世表示難過，但首席醫生塞奇威克(Emily Sedgwick)否認醫護需重用口罩。她說，院方完全遵照疾控與預防中心(CDC)的指引，醫護每一更完結時交回口罩，另一更開始時會獲發新口罩。

美國《紐約郵報》

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