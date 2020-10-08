美國大選｜副總統辯論賀錦麗舌戰彭斯 輿論評論：今次辯論較特朗普拜登文明得多！

美國副總統彭斯和民主黨副總統候選人賀錦麗周三晚上於猶他州辯論台上首度碰頭，參加他們唯一一場副總統辯論。二人就中美貿易戰、美國對華及外交政策、白宮抗疫措施、最高法院大法官人選和氣候變化等問題激烈辯論。輿論形容，今次辯論遠較上次總統特朗普與民主黨總統候選人拜登的辯論文明。

賀錦麗和彭斯就中美貿易戰議題正面交鋒。賀錦麗認為，美國根本已敗陣，她痛斥：「副總統早前說他覺得總統跟中國的貿易戰是一項成就。你們輸了那場貿易戰。你們輸了。最終發生的是，由於與中國所謂的貿易戰，美國失去了30萬份製造業工作。」她續指近年多了農夫破產，製造業工作數量也大跌。彭斯反擊道：「輸了與中國的貿易戰？拜登從未打過這場仗。拜登在過去數十年來一直是中共政府的啦啦隊長。賀錦麗參議員，你有權發表自己的見解，而非你所認為的事實。」

兩名候選人被問到他們對中國的看法，是競爭對手還是敵人。彭斯說「所有人都知道北美自由貿易協定（NAFTA）基本上令數以千計的美國工廠關閉」，堅稱特朗普的新貿易協議讓情況大為改善。彭斯又指「中國要為新冠肺炎負責」，「特朗普總統對此感到不快」。賀錦麗指特朗普對華政策導致美國人喪命、失去工作和美國名聲不保，但未有詳細大談其對華政策。

白宮抗疫問題方面，賀錦麗被問到拜登政府會如何應對疫情時，直接列出現時政府的各種失敗之處，形容「這是我國史上總統執政最大的失敗」。彭斯捍衞政府的應對措施，指政府暫停了所有來自中國旅客入境，檢測已有改善，當局也動員了私營企業協助，並指控拜登的抗疫計劃跟特朗普政府的一樣，稱之為「抄襲」。賀錦麗回應彭斯所言時，彭斯試圖打斷她，但馬上被她制止。

賀錦麗直指特朗普淡化病毒嚴重性，「他們明知卻隱瞞它。總統說這是一場騙局。他們將它的嚴重性減到最低」。她更明言如果特朗普執政期間推出未獲科學顧問採納的武漢肺炎疫苗，她絕對不會接受。但彭斯回應說，「我請你別拿人命玩政治」，又指特朗普政府加快疫苗研發，「事實是我們將於破紀錄的時間內研發出疫苗」。

主持佩奇（Susan Page）表示無論特朗普或拜登當選，都會是美國史上最高齡總統，問兩名候選人是否跟他們談過一旦總統在任內無法履行職務，將如何安排，彭斯和賀錦麗都無視主持這個問題。

外交方面，主持要求兩名候選人定義美國領導角色。賀錦麗形容美國外交政策重點在於關係，「你要對朋友信守諾言。你要忠於你的朋友」，反指特朗普不理解誠實的意思，「背叛了我們的朋友，擁抱世界各地的獨裁者，例如俄羅斯總統普京」。彭斯回應說特朗普履行了對美國人的承諾，將美國大使館搬到耶路撒冷，對美國盟友也有要求。他提到遭極端組織伊斯蘭國（IS）綁架後慘死的美國人道工作者米勒（Kayla Mueller）父母也在觀眾席上，「事實是當拜登在任副總統期間，他原本有機會拯救米勒。我對此深感痛心」，他說軍方有為奧巴馬政府提供救援計劃，但「他們猶豫了」。

兩名候選人就最高法院的未來激烈辯論，共和黨提名巴雷特（Amy Coney Barrett）出任最高法院大法官，她的宗教信仰成為爭辯熱點。彭斯表示參議院有些成員對巴雷特與天主教團體「讚美的子民」（People of Praise）的關係感疑慮，「我們特別希望不會再次看到她的基督徒信仰被攻擊」，反指賀錦麗是因為巴雷特是天主教反墮胎組織成員才對她提出質疑。賀錦麗指彭斯人身攻擊，「首先，拜登和我都有信仰。指我們會因為任何人的信仰而批評她是侮辱我們。事實上，如果拜登當選，他也只是美國史上第二名虔誠天主教徒總統」。

美國哥倫比亞廣播公司/美國全國廣播公司/美國有線新聞網絡/美聯社

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