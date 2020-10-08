美懲教人員用《Baby Shark》狂轟囚犯，被控虐待罪。

（北美通訊）美國俄克拉何馬州（Oklahoma）一所監獄內，有懲教人員把囚犯戴上手釦，除了要求他們面壁，還連續播放兒歌《Baby Shark》洗腦轟炸。地方法院紀錄顯示，三名人員被控虐待囚犯、侵犯人體及串謀罪。

三名前懲教人員包括21歲的邁爾斯（Christian Miles）及畢拿（Gregory Butler）﹐以及他們的主管、曾職俄州監獄拘留官的50歲亨德肖特（Christopher Hendershott）。檢控書指，三人在去年11月及12月，至少有五次向五名囚犯體罰，邁爾斯和畢拿把囚犯帶到一個沒有人的律師探望室，然後把囚犯銬上手釦要求面壁，強逼他們站立長達兩個小時，並用電腦連續播放兒歌《Baby Shark》。

邁爾斯向律師表示，這首兒歌只是他和畢拿之間的「一個玩笑」。不過，當地地方檢察官普拉特（David Prater）認為，三人以「殘忍或不人道」方式，合謀﹑故意及錯誤地對囚犯進行懲罰，而反覆播放這首兒歌，為正在遭受痛苦的囚犯帶來不適當的情感壓力。案件中，兩名囚犯曾在睡夢中、凌晨二時及三時，被拉進房間面壁罰站被《Baby Shark》狂轟。

地方檢察官認為，主管亨德肖特任由兩名下屬任意懲罰囚犯，未能適當地監督和紀律下屬。事實上，二人是很多囚犯投訴的對象，反映他們不是初犯。儘管三項指控均是輕罪，但檢察官表示，希望對這種行為提出重罪，遺憾地找不到合適法例。被控的邁爾斯及畢拿在內部調查期間辭職，主管亨德肖特則退休﹐案件仍在審訊階段。

兒歌《Baby Shark》近年風靡全球，歌詞簡單加上旋律活潑，非常洗腦，但對於成人而言，不斷重播的旋律可能是一個折磨。除了俄克拉何馬州監獄用歌曲轟炸囚犯外，佛羅里達州一所活動中心，去年亦狂播《Baby Shark》以趕走門外露宿者。

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