美國大選｜醫學期刊罕有發政治社論 轟特朗普防疫失敗籲用選票拉下馬

美國權威醫學期刊《新英格蘭醫學雜誌》（New England Journal of Medicine）周三罕有地發表全體編輯署名撰寫的社論，炮轟特朗普政府應對武漢肺炎疫情措施失敗，呼籲民眾用選票將現屆美國政府拉下台，是該刊首次發表關於大選的社論。

期刊總編輯兼該社論作家之一魯賓醫生（Dr. Eric Rubin）說：「我們甚少發表全體編輯簽署的社論。」這份社論在8月開始草擬，詳述美國的武漢肺炎病例及死亡數字如何領先全球。目前美國已有超過750人染疫、20萬人死於武漢肺炎。

社論寫道：「這次危機是領導者的一場考驗。在沒有對抗新型病原體的好選擇之下，各國被迫在應對方式上作出艱難選擇。在美國這裏，我們的領袖未能通過這項考驗。他們陷入危機，將其化為悲劇。」

社論並未擁護特定參選人，但它嚴厲批評特朗普政府在疫情大流行期間的領導能力。「任何如此肆意揮霍生命和金錢的人，都會承受法律後果。我們的領袖很大程度上對他們所為享有豁免權，不過這場選舉讓我們有權作出判決。在應對這個時代最大的公共衞生危機之時，我們現時的政治領袖展現出他們危險地無能。我們不應助長他們，讓他們保住工作，導致再有數千美國人死亡。」

《新英格蘭醫學雜誌》自1812年開始出版以來，近年只發過四次全體編輯共同簽署的社論，一次是2014年關於避孕議題，另一次在同年為前總編輯發訃聞，然後同年再就護理標準研究發過一次這種社論，2019年發的則是關於墮胎議題。

魯賓表示：「我們從未發表過關於選舉的社論，因為我們不是政治期刊，我也不認為我們應該成為政治期刊。然而問題在於這是關乎事實，而非看法。一直以來（政府）犯下很多不止愚蠢還魯莽的錯誤，我認為我們希望人們醒覺到這裹存在着事實，而不只是看法。」

社論又指：「例如，口罩是有用的、社交距離是有用的、檢疫隔離是有用的，它們並不是看法，決定不採用它們可能是政治決定，但嘗試指出它們不是真的，就是虛構和危險之舉。我們沒有合適的領袖應對這場疫情。我認為我們需要更佳的領導。」

《新英格蘭醫學雜誌》並非唯一在疫情期間和11月大選前夕選定政治立場的醫學或科學刊物，《科學美國人》（Scientific American）9月宣佈支持民主黨總統參選人拜登，批評總統特朗普罔顧科學，是該刊創辦175年來首度表明支持總統候選人。

美國有線新聞網絡

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