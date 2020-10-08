【諾貝爾獎 化學獎】中國科學家賀建奎兩年前宣佈以CRISPR/Cas9基因剪刀技術，製造世上首對經過基因編輯的雙胞胎，引來滿城風雨，但也反映這種面世不足十年已在全球廣泛使用的技術，潛力是多麼巨大。今年諾貝爾化學獎也頒給研發基因剪刀的歐美兩名女科學家，令她們成為歷來第六和第七位女性得化學獎。

瑞典皇家科學院昨宣佈，化學獎由法國的沙爾龐捷（Emmanuelle Charpentier）及美國的杜德納（Jennifer Doudna）奪得，以表揚她們研發出編輯基因組的方法。兩人將平分1,000萬瑞典克朗（約869萬港元）獎金。

幾周改寫生命密碼

評審團表示，沙爾龐捷和杜德納研發的CRISPR/Cas9基因剪刀，是「基因技術其中一種最出色的工具」，「研究人員採用這種技術，可以極度精確地改變動物、植物和微生物的脫氧核糖核酸（DNA）。這種技術對生命科學起了革命性影響，為新癌症療法作出貢獻，更令治療遺傳病有可能夢想成真」。

評審又指像很多科學的重大突破，基因剪刀也是出於意外發現，沙爾龐捷起初研究化膿性鏈球菌，是想透過這種對人類為害最多的細菌之一，找出新的抗生素，但她在研究過程發現了一種之前未知的分子，稱為tracrRNA，並證實這分子是細菌自古傳下的免疫系統的一部份，把過去曾入侵細菌的病毒DNA記入基因組有重複序列的CRISPR部份，並配合Cas9剪刀蛋白，將再次入侵的病毒剪斷DNA令其失效。

沙爾龐捷2011年發表這發現後，隨即找對核糖核酸（RNA）有深入認識的杜德納合作，兩人成功在試管重製細菌的基因剪刀，並簡化其分子組成部份，令它更易用。她們更將基因剪刀重新編碼，令它不止認出病毒DNA，更可控制在任何設定部位切斷DNA分子，從而改寫生命密碼。

影響巨大須受監管

評審指兩人在2012年發表CRISPR/Cas9基因剪刀後，應用隨即爆炸性增長。過去研究員想修改基因，是非常花時間、困難甚至不可能，基因剪刀卻讓他們可用幾周時間就改寫生命密碼，為基本研究帶來多項重大發現，植物研究員又可利用它研發可抵抗霉菌、害蟲和乾旱的農作物，醫學研究員亦正利用它進行新的癌症治療方法臨床測試，利用基因編輯治癒遺傳病的夢想也快成真。

諾貝爾化學獎評審委員會主席古斯塔夫松（Claes Gustafsson）表示：「這基因工具有巨大力量，影響我們所有人。它不只為基本科學帶來革命，也帶來創新的農作物和開創性的醫療新方法。」但評審亦強調基因剪刀的力量亦可被濫用，須受監管。

諾貝爾獎官網/路透社