武漢肺炎｜日本下月解禁出境12國限制 包括台灣中國南韓澳洲

日本逐步放寬出境限制，預料下月容許民眾前往台灣、中國、南韓、澳洲等12個國家及地區，但官方提醒民眾如非必要應繼續避免出國旅遊。

《讀賣新聞》報道，政府將出國管制分為4個等級，因應武漢肺炎疫情，目前有159個國家與地區被列為第3級「不要前往」類別，但政府計劃自11月1日起，將12個國家與地區的管制等級下降到第2級的「避免不重要、不緊急的出國」，當中包括台灣、中國、澳洲、新西蘭、新加坡、南韓、越南、馬來西亞等。

報道指今次是自疫情擴大後，日本首度下降出國限制等級，雖然目前多個國家仍然封關，但日本的出國管制放寬後，有助當地人到外國出差或長期工作等的商務行程。

另外，《產經新聞》報道指，日本政府為推動經濟復蘇，正研究放寬商務人士的兩周入境隔離檢疫要求，如果民眾因商務而到國外出差，並符合一定條件，包括提供出差的行程規劃、住宿地點與工作地點等資料，而又不會在當地使用公共交通工具等，回國後可以不用隔離14天，此計劃亦適用於擁有居留權的外國人。

中央社／路透社

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