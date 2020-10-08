美國大選｜副總統純粹擺設？分析指角色日益重要

（北美通訊）美國時間周三晚上，將舉行今屆大選唯一一場副總統候選人辯論，到底美國副總統有甚麼職責？事實上，副總統過往只是一個無關痛癢的角色，如代替總統出席葬禮，但隨著時代變遷，這個職位開始變得舉足輕重。

在70年代，美國著名富商洛克斐勒（Nelson Rockefeller）曾拒絕擔任副總統一職，因為他認為副總統只是一個「後備」位置，直到1974年前總統尼克遜（Richard Nixon）因「水門事件」辭職後，洛克斐勒才接受當時繼任的前總統福特（Gerald Ford）任命，成為副總統﹐而他的工作亦更為重要。

聖路易大學（Saint Louis University）法學院名譽教授高斯坦（Joel K. Goldstein）表示，美國憲法最初制訂副總統作用時，職責有限。副總統在參議院中擔任首席主持官，擁有投下最後一票的權力，更偏向是一個立法職位，並擔任參議院全職工作人員。

戴頓大學（University of Dayton）研究副總統政治的政治學助理教授德維恩（Christopher Devine）指，後來，副總統慢慢被視為總統候選人在競選活動中，在思想或地理上取得平衡的一部分。不過，現在這些因素已變得不太重要，反而更重視副總統的經驗，如果人選得宜，副總統將成為總統最強左右手。

前總統卡特（Jimmy Carter）在1976年當選後，開始把副總統放在更重要位置，於是他任命蒙代爾（Walter Mondale）作為拍檔及顧問；當時，蒙代爾未被安排到參議院工作，反而在白宮西翼有一個辦公室，可以隨時見卡特並參與白宮會議和決策。

卡特作出這樣的安排，源於他聽說1945年二戰期間，前總統羅斯福（Franklin D. Roosevelt）離世後，接任的副總統杜魯門（Harry S. Truman）才獲告知美國建造核彈的秘密計劃。卡特認為，這樣的工作安排，對副總統接任工作時，很容易無所適從。

高斯坦把過去數屆副總統作為研究對象，發現有能力的繼任者非常重要，他們可以隨時預備介入危機。近年，副總統除了在參議院打破平局票數﹑在總統無法履行職責時介入工作外，還增加了新職責，例如領導委員會和針對特定主題的工作。前副總統戈爾（Al Gore）在前總統克林頓（Bill Clinton）任內，便領導了重組政府工作。另外，在總統未預備好與另一國家達成某種協議、但想派遣使者時，對總統效忠的副總統便可以代替出行。

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