諾貝爾文學獎 由美國女詩人格盧克奪得

今年諾貝爾文學獎揭曉，瑞典學院今天宣佈，美國77歲詩人格盧克（Louise Gluck）奪文學獎，評審表示「以她明確無誤充滿詩意的聲音、樸實的美感令個人存在普及化」，她將獲得1,000萬瑞典克朗（約869萬港元）獎金。

格盧克1943年出生於紐約，她1968年以詩集《Firstborn》出道，很快被公認為美國當代文學中最傑出的詩人之一，目前是耶魯大學英語教授。她過去奪獎無數，包括1993年獲普立茲獎，以及2014年美國國家圖書獎。

評審形容她的詩「以追求清晰為特徵」，經常側重於童年和家庭生活、父母和兄弟姐妹的親密關係，但她不被視為一個懺悔形的詩人。評審指她的作品尋求普世，並從神話和古典主題中汲取靈感，同時讚揚她2006年的作品《Averno》是一本大作，就春天女神（Persephone）被幽冥之王（Hades）擄走的希臘神話帶來「有遠見的解釋」。

諾貝爾委員會主席奧爾松（Anders Olsson）更指，他個人推薦讀者閱讀她2014年最近期作品《Faithful and Virtuous Night》。

自1901年文學獎首次頒發以來，歷來117名文學獎得主中，僅16位是女性。

瑞典學院2018年因為性醜聞令大批院士辭職，導致2018年的諾貝爾文學獎要延至2019年頒發。瑞典學院去年宣佈，2018年的文學獎由波蘭作家朵卡萩（Olga Tokarczuk）奪得，2019年的文學獎則由奧地利作家漢德克（Peter Handke）奪得，他們各得900萬瑞典克朗（約714萬港元）獎金。

諾貝爾和平獎將於明天公佈。

路透社/《蘋果》資料室

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