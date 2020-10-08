澳研究指逾1400萬噸微塑膠沉海底 比海面漂浮多30倍

澳洲一項研究估計，至少有1,400萬噸直徑少於5毫米的塑膠碎片散佈於海底，比在海洋表面漂浮的多上30倍，科學家指人類應反思現時的生活模式，扭轉持續對地球造成的破壞。

澳洲聯邦科學與工業研究組織（CSIRO）早前在距南部海岸約300公里、深1,655至3,016米的6個偏遠地點，收集了51個海床樣本，發現每克沉澱物平均包含1.26塊微塑膠碎片。微塑膠是指直徑少於5毫米的塑膠，主要是由較大的塑膠慢慢分解而成。

根據這些數據再配合其他組織的研究，CSIRO推斷目前全球海底有多達1,440萬噸微塑膠垃圾。組織的首席研究科學家哈德斯蒂博士（Dr Denise Hardesty）表示，雖然無從得知這些塑膠所屬的年代，或者本身屬於甚麼物件，但透過顯微鏡觀察後，其形狀顯示是由一些一次性消費品分解而成。

哈德斯蒂認為今次的取樣地點非常遙遠和深水，證明「微塑膠垃圾無處不在」，她說：「這讓我們停下來思考一下我們生活的世界，以及我們的消費習慣對被視為最原始地方帶來的影響。我們要確保海洋不是大垃圾場，這更有力地證明我們需要從源頭上阻止這種情況出現。」

儘管CSIRO推斷的數字如此龐大，但《科學》期刊的研究估計，2016年有1,900萬噸至2,300萬噸塑膠流入河流和海洋，同樣刊登於《科學》的另一項研究也推測，每年大約有850萬噸塑膠最終進入海洋。

西澳洲大學海洋研究所（University of Western Australia’s Oceans Institute）海洋生物學家賴塞爾博士（Dr Julia Reisser）研究了塑膠污染15年，她說：「我認為（海洋塑膠）的最終命運是深海。」她指這些新研究是對全球努力的重要貢獻，並希望將澳洲的深海數據跟世界各地數據結合，以便日後進行研究時可獲得更準確的情況。她同時成立了一個新組織，專門研究以海藻等改造成新塑膠的材料。

然而，要減少海洋塑膠垃圾的願景恐怕仍有一段長路要走，今年9月有超過70個國家領袖簽署承諾，其中包括在2050年阻止塑膠進入海洋的目標，但美國、中國、巴西、俄羅斯、澳洲和印度等大國都沒有簽署。

英國《衞報》

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