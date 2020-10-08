美國大選｜副總統辯論爭議平息 彭斯終同意加設膠板防疫

美國副總統彭斯的競選團隊周二晚上終於同意周三晚的辯論台上裝設塑膠玻璃隔板，為辯論防疫措施爭議暫時畫下休止符。彭斯團隊早前明言他們認為在彭斯那邊裝隔板並不必要，堅持一個星期後終於讓步。

武漢肺炎疫情持續在白宮擴散，彭斯約一周前出席了可能導致病毒進一步傳播的白宮玫瑰園活動後，多次接受病毒檢測呈陰性反應過關，其團隊反對在辯論台上裝隔板，民主黨副總統參選人賀錦麗團隊則希望裝上。

彭斯一名隨員表示：「根據（美國疾控中心）建議，當採取兩倍社交距離時，並無醫學或科學必要裝設塑膠玻璃隔板。然而最重要的是，拜登明顯想帶領這個國家走向左傾，副總統期望討論此議題，因此我們不會讓一道屏障阻止副總統說服大家，讓特朗普連任四年。」

當無法保持社交距離時，通常會建議塑膠玻璃隔板這種物理屏障。參選人在台上會保持約3.7米距離，而口罩則被視為對抗病毒經飛沫和氣溶膠傳播的最佳防禦方式。總統辯論委員會一名成員周二晚表示，彭斯團隊傍晚同意「如果她覺得在她那邊豎起一塊比較安全，那就在他那邊也豎起一塊」，所以彭斯和賀錦麗的辯論台上將豎起兩道弧形塑膠玻璃隔板。

彭斯的醫生舍瑙（Jesse Schonau）周二表示，按照美國疾控中心定義，彭斯並非白宮玫瑰園活動上任何確診者的密切接觸者，因此他並不需要隔離。不過，不少醫學專家仍認為舉辦真人出席的副總統辯論風險頗大。麻省大學達特茅斯分校（University of Massachusetts Dartmouth）生物學副教授布羅米奇（Erin Bromage）表示，「如果他有過近距離接觸，這不應該繼續舉行」，又指彭斯繼續參加辯論是將賀錦麗、他的職員、特工處人員以及所有在辯論現場的人置於險境，「我希望辯論組織者不止注重距離，也要注重空氣環境質素，確保從傳播角度來看是安全的。當你身處較小的禮堂，就很依賴場地通風和過濾系統，確保一名受感染人士呼出的東西會被抽出去」。

美國有線新聞網絡

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