新書揭戴妃妒忌保母與兒子太親密 辭退她並禁止往來 令威廉心靈受創

英國一本將於本月1出版的新書揭露，已故戴安娜王妃因嫉妒聘用的保母與兩個兒子威廉及哈里「太親密」，逐漸變成「代母」，憤而解僱她。保母被辭退時甚至不准與兩名小王子道別，令威廉及哈里小小心靈受創。

書中揭露當年威廉出生後，戴妃僱用42歲的巴恩斯（Barbara Barnes）任威廉的保母，巴恩斯是由英女皇妹妹、已故瑪嘉烈公主（Princess Margaret）的侍女格倫康納（Anne Glenconner）推薦，格倫康納的5個子女都是由巴恩斯照顧。當年巴恩斯唯一一次接受傳媒訪問時曾表示，對照顧皇室嬰孩沒有任何特別問題，「我對所有孩子都一視同仁...我在這裡為了幫助王妃，並非取代她」。

巴恩斯擔任威廉保母後兩年，哈里亦出生。肯辛頓宮一名職員憶述，巴恩斯對照顧威廉及哈里兩兄弟的生活都有嚴格控制，「它（育嬰室）是她的王國」。兩位王子通常黎明便會起床，然後巴恩斯會將他們帶到自己床上一起玩耍，然後安排早餐，直至查理斯夫婦起床，便將兩位王子送回父母身邊。

如果戴妃沒有工作，她會親自照料兒子。但隨着戴妃越來越多參與慈善及人道工作，她的社交生活亦變得忙碌，又要經常陪同丈夫外訪。因此兩位王子與巴恩斯相處的時間越來越長，逐漸變成「代母」，威廉更特別倚賴巴恩斯。

巴恩斯教兩位王子行路、說話及閱讀，如果兩人晚上突然醒來哭叫，她也負責安慰兩人。如果查理斯夫婦不在，巴恩斯甚至自行帶兩個王子前往蘇格蘭或英國西南部的錫利群島（Isles of Scilly）旅行，每天暫代母職為王子安排行程。

但巴恩斯盡心盡力的照顧反而引來戴妃不滿，認為巴恩斯霸佔了她的孩子。1986年，巴恩斯請假參加她前僱主的生日派對，她被拍到與電影明星和瑪嘉烈公主等名人合照，對戴安娜帶來了極大的刺激，認為巴恩斯變得自大。

後來皇室成員在諾福克郡桑德靈厄姆莊園（Sandringham House）歡度聖誕假期時，巴恩斯像往常一樣照顧王子們，但戴安娜就冷待她，將她送到考文垂，然後毫不客氣告訴巴恩斯希望她離開，之後「再沒有人見過她」。她離開時更不准與兩位王子話別，甚至被禁向他們寄信。書中指巴恩斯突然完全消失，特別是對威廉王子的心理帶來很大創傷。

英國《每日郵報》

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！