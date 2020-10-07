CIA前局長斥選擇性解密助選

美國中情局（CIA）前局長布倫南（John Brennan）指控國家情報總監拉特克里夫（John Ratcliffe）在下月大選前選擇性解密文件，圖為總統特朗普助選。

「轉移電郵門視線手段」

布倫南指，拉特克里夫近日決定解密他在任時的一封密函，背後有政治動機。布倫南於2016年在任期間，曾向時任總統奧巴馬滙報有關俄羅斯情報組織的報告，指民主黨總統候選人希拉莉批准「一名外交政策顧問的建議，炒作一則醜聞，聲稱俄方情報組織干預選舉，詆毀特朗普」。他又指拉特克里夫解密一份與CIA轉介聯邦調查局（FBI）調查相關的備忘，指內容經重大刪減。該備忘錄指俄方聲稱希拉莉試圖炒作醜聞是「讓公眾從電郵門一事轉移視線的手段」。

布倫南說：「如果俄羅斯事實上想說的是，希拉莉試圖凸顯特朗普與俄羅斯的關係，而如果這事是真確和完全合法，拉特克里夫等人卻企圖將此事渲染成應受FBI調查的非法活動。這是競選工程。」

特朗普一方聲稱有關解密檔案顯示FBI應調查希拉莉曾在上屆大選犯罪的證據，稱希拉莉圖揑造醜聞中傷特朗普。拉特克里夫在解密有關檔案前一周曾發信羅列俄方情報組織對希拉莉的指控。

拉特克里夫發聲明指此舉是按特朗普的指示，他的辦公室證實有關檔案已經上呈兩院的情報委員會。

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