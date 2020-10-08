黎智英Twitter直播重溫｜梵蒂岡或受壓少談香港前景 憂未來要組地下教會 陳日君籲教徒堅持信念

壹傳媒創辦人黎智英周四早上繼續在twitter開直播，天主教香港教區榮休主教陳日君樞機擔任嘉賓。陳日君剛從羅馬回港並正接受隔離，他分享較早前積極爭取與教宗會面的經歷，指本已預料不會獲接見，但亦有留下信件，希望能向教宗傳達有關香港主教繼任人一事的意見。同樣是天主教徒的黎智英認為，事件反映教廷或有政治壓力，現時香港的宗教界亦面對壓力，他憂慮未來有天香港教徒都會被迫組織地下教會，更指如果未來陳日君成立地下教會，「我會是你教區內第一個信徒」。

現年88歲的陳日君早前就香港教區主教繼任人安排到訪梵蒂岡，他表示只獲准在當地逗留120小時，但最終無法獲教宗接見，所以返港，「事實上我不能期望教宗會撥冗接見，因為只有很短時間的通知」。他認為這結果可以接受，而且已將信件交給教職人員，「我確信信件會交到教宗手上」。

直播的嘉賓主持、《南華早報》前總編輯Mark Clifford指，陳日君和黎智英「提醒大家中國和梵蒂岡之間正在發生甚麼事」，2年前簽訂的中梵主教任命臨時性協議有效期在本月22日屆滿，是時候商議續約。黎智英認為該協議只單方面對中國而言是「突破」，但對梵蒂岡算不上是，所以才會將協議內容保密。

陳日君補充指，中國政府視協議為「工具」，當「得到教宗批准」便按自己意願去實行各項措施，中方現時亦希望有盟友，所以重視協議。他又指梵蒂岡國務卿帕羅林（Pietro Parolin）是「信奉外交」而非「有信仰的人」，為建立外交關係會「出賣教會」。

黎智英又指當全球醒覺有道德責任回應中國問題，梵蒂岡沒有開腔談論維吾爾族、西藏或香港等與中國有關的人權問題，而教宗亦「似是政客」，雖然保持友善對待陳日君，但沒有接見或聆聽他。

提到香港國安法生效，陳日君指香港會得越來越似中國，黎智英指相信教會正面臨巨大壓力。大陸的教廷直接受政府監管，而有不少教徒要組織地下教會活動，憂慮到香港的自由空間越來越少，黎智英問及陳日君︰「如果香港的教會受到壓力，要變成像中國的愛國教會，你會否創立一個香港地下教會？如果你會去創立，成為首位領袖，我會成為你教區的首位信徒。」陳日君笑着回應︰「地下教會不會有領袖，我可能會是自己圈子內的領袖，但不會有領袖帶領全個地下教會社群，上帝會是領袖……我們全部人一起創立……一起消失。」

直播後段，主持讀出網民的問題，指現時的天主教徒會感到失望，問兩位會有甚麼說話對他們說。陳日君鼓勵他們要堅持信念，黎智英更一度哽咽表示，相信「上帝永遠不會離棄我們」，主持人亦問他，會否有說話想轉達梵蒂岡，他表示︰「教宗，我們需要你。」他表示很需要教宗傳遞上帝的說話，在面對政權打壓、鬱悶的時勢當中，期望教宗「醒覺」。

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