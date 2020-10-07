武漢肺炎●全球疫情｜ 歐洲累計確診破600萬宗 美威州設立臨時醫院

根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球感染武漢肺炎的人數已經超過3,599萬，全球死亡人數超過105萬。疫情最嚴重的美國，累計確診個案超過754萬宗，死亡人數超過21萬人。印度確診人數逾675萬，位居全球第二，死亡人數突破10.4萬，是目前疫情最嚴重的亞洲國家。巴西確診人數突破500萬，死亡人數約14.8萬。俄羅斯確診人超過124萬，是第四個確診突破100萬宗的國家。

歐洲自今年1月出現首宗武漢肺炎病例後，至今累計確診已逾600萬宗。歐洲大陸至今累計確診600,940宗，累計死亡超過23萬人。歐洲累計確診最多的國家為俄羅斯，超過124萬宗；其次是西班牙，確診逾82萬宗；法國確診近67萬宗；英國確診則有超過53萬宗。

美國威斯康辛州疫情嚴重，令州內醫院難以負荷，當局宣佈在密爾沃基市郊的州立展覽園設立一間有530張病床的臨時醫院，接收病情較輕的武肺病人，騰出醫院病床治療病情嚴重的病人。威州目前有853名武肺病人需要住院，住院人數上月增加了接近3倍。臨時醫院預計下周三啟用。

蘇格蘭確診宗數9月中以來急速增加，當局宣佈格拉斯哥和愛丁堡所有酒吧周五起停業，業界團體形容措施對行業來說是「全面災難」，警告許多酒吧與餐廳可能會因為新一波限制被迫永久停業。。蘇格蘭周三新增確診1,054宗，蘇格蘭首席部長施雅晴(Nicola Sturgeon)說，儘管新措施感覺上似有倒退，但保障了蘇格蘭的整體利益。她理解這對許多行業來講都相當艱難，也不受民眾歡迎，但措施是希望藉由短期的嚴格手段來遏止疫情傳染。蘇格蘭其他地區的餐廳與酒吧仍可繼續營業，但若販售酒類僅可在戶外。沒有販售酒類的咖啡廳則被允許營業到傍晚6時。

英國運輸大臣夏博思(Grant Shapps)說，英國正緊急研究減少部份入境旅客隔離14天的期限，認為結合病毒檢測與自我隔離可以考慮。目前，由法國、西班牙和美國入境的旅客，必須強制隔離14天，航空公司指措施令航空交通需求大幅減少。夏博思說，他正成立全球旅行工作組，研究開放國際旅遊的步驟，冀求可安全和可持續地恢復國際旅遊。

意大利新增確診回升至4月以來的最高峯，政府周三宣佈全國執行戶外強制戴口罩令，新措施可能周四生效。此外，意大利又將強制所有從英國、荷蘭、比利時和捷克入境的旅客接受病毒檢測。衞生部長說，歐洲的感染人數不斷上升，意大利亦不例外。

美國波士頓武漢肺炎檢測的陽性率超過4%，市長沃爾什(Marty Walsh)宣佈公立學校下一階段復課計劃將會押後。原定本月15日復課的學前班和幼稚園，暫定推遲至本月22日復課，沃爾什表示確實復課日期仍要視乎疫情發展。

美聯社/路透社/中央社

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