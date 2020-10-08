杜魯多政府贏關鍵信任投票，避過提前大選危機。

（北美通訊）加國下議院周二晚上，就執政自由黨政府上月23號宣讀的《施政報告》作表決。在立場偏左翼的新民主黨支持下，杜魯多政府最終以177票贊成、152票反對，在下議院通過信任投票，避過解散國會提早大選的危機。

執政自由黨自上年大選以來，一直以少數政府姿態執政，需獲得至少一個反對黨支持，才可通過信任投票。杜魯多在新一份《施政報告》中宣佈，擴大有薪病假以及失業補助等福利後，最終贏得在國會內有24個議席的新民主黨支持。

杜魯多承諾，政府會創造多100萬個就業機會，加強支援因武漢肺炎疫情而被逼關閉的商店，同時增加全國範圍的托兒服務撥款。他又表示，自由黨會立法規定在2050年，全國達到零廢棄排放量。

反對該份施政報告的保守黨及魁北克集團（Bloc Québécois）批評，杜魯多政府「大花筒」，把加國政府財政赤字增至2,500億加元。有評論指，杜魯多政府只是重複上年對國民的承諾，大多數計劃皆缺少明確細節，以及當中所需的具體金額。

杜魯多政府將會在數月後公佈新一份《財政報告》，屆時他將再次面對議會內的信任投票。

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