多倫多警搗破地下賭場 華人主腦與杜魯多單獨會面

（北美通訊）多倫多警方7月份突擊搗破市內一個非法賭博集團，在總面積兩萬呎的豪宅單位內，找到超過1,150萬元（加元、下同）現金，11支槍，包括一支半自動AR-15步槍及大量奢侈品。加拿大《全國郵報》報道，該非法賭博集團華人主腦韋偉（音譯，Wei Wei）是執政自由黨金主，曾兩次與加國總理杜魯多會面。

警方在7月行動中，共拘捕33人，上周正式起訴各人共70條罪名，包括地下賭場主腦、華人疑犯韋偉。多倫多約克警方聲明指，疑犯在豪宅內通過非法賭博賺取資金，用於犯毒及娼妓等活動，當中可能涉及人口販賣。

《全國郵報》指，疑犯韋偉與自由黨有莫大關聯，他曾多次向自由黨捐款。2016年，韋偉至少兩次與杜魯多在自由黨籌款活動上會面，其中，同年5月一次活動上，韋偉是四名獲中國政府支持的企業代表之一，獲邀同杜魯多單獨會面。會上其中一名中國代表張斌（音譯，Zhang Bin）聯同另一名中國富商在數周後，向杜魯多基金會捐贈100萬元，包括用於設立一個前總理老杜魯多雕像。

消息指，現年52歲的韋偉，十多年前以投資移民身份移居加拿大，是當地著名地產商人，持有約50個物業單位。他同時是「加拿大 - 中國地產專業協會」委員，與當地安徽同鄉會等僑領組織有密切聯繫。安徽同鄉會聯同多個親中組織，在去年香港「反送中」運動期間，曾刊登廣告支持香港政府鎮壓示威者。

至於涉事豪宅，過往時常舉辦大型派對。去年11月，包括多倫多政要合共數百人，參加一個由韋偉主辦的雞尾酒派對。報道指，當時很多人爭相與活動上VIP人士拍照留念，也有賓客在場內賭博。

自由黨發言人羅斯（Matteo Rossi）沒有正面回應有關韋偉的提問。他表示，自由黨是聯邦各政黨中，在政治捐贈事宜上「最透明」的政黨，所有籌款活動都在公眾地方舉行，並開放予媒體採訪。他還呼籲最大反對黨保守黨停止阻礙記者參與黨內的閉門籌款活動，增加捐贈透明度。

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