【本報訊】沙爾龐捷和杜德納發表基因剪刀技術後，都曾訪問本港。曾與杜德納交流的香港大學生物醫學學院助理教授黃兆麟表示，杜德納是個很好人的科學家，跟本地學者討論不同研究項目後，很願意分享自己的意見，也因為她和沙爾龐捷很無私地分享基因剪刀技術，令世界各地實驗室都可使用這種有力的工具。

黃兆麟指出，CRISPR/Cas9基因剪刀屬於第三代基因編輯工具，比起之前兩代易用得多，並容易設計如何修改基因，很多實驗室掌握後可自行進行研究。

他指自己和本港其他研究團隊，使用CRISPR主要有兩個方向，在應用方向是為癌症、腦病、柏金遜症等尋找新治療。他指除了直接修改病人致病的基因，基因剪刀其實也可用作篩選平台，透過大量篩選與某種疾病有關的不同基因組合，可快速篩選出可能有效治病的藥物組合，他所屬團隊正進行這方面研究。

另一大方向是優化基因剪刀，黃兆麟指CRISPR雖然精準度很高，但仍會有想改基因A卻誤改基因B的「脫靶」問題，如要想對人進行基因手術，這方面需要改善，而他的團隊在這方面最近有成果，找到一個較準確的剪刀蛋白變種。

引發學界專利戰

CRISPR基因剪刀的龐大潛力，引來學術界專利大戰。杜德納在2012年5月在美國提交了保護CRISPR技術的專利申請，七個月後提交申請的美籍華裔研究員張鋒卻先拿到專利授權，其後在美國的官司亦勝出，但今年初遭歐洲專利局撤銷核心專利，沙爾龐捷和杜德納也得諾貝爾獎的最高肯定。對於這場專利戰，黃兆麟指張鋒和其他研究員都有對CRISPR技術作出貢獻，不同獎項的評選準則或有不同，張鋒等人也取得其他重要獎項。